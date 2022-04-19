TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
19.04.2022 15:54
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022014
BIST
17:532.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 7,53
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:5314,6659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0293
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
17:5315,8292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0352
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:53921,68
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -9,70
|Açılış
|: 921,76
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
920,32
BIST En Aktif Hisseler17:53
|DAGHL
|19,29
|10.243.692
|% 9,98
|
|BOSSA
|45,50
|49.472.757
|% 9,96
|
|ARMDA
|105,00
|4.622.044
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|67.992.121
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|288.177.810
|% 9,80
|
|ISGYO
|11,07
|54.847.805
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|84.219.945
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|63.198.032
|% -9,95
|
|PEGYO
|1,46
|43.365.377
|% -9,88
|
|AVGYO
|3,47
|36.900.351
|% -9,64
|
|THYAO
|38,58
|4.400.161.036
|% 2,50
|
|GARAN
|14,25
|3.433.748.704
|% -1,18
|
|KRDMD
|16,30
|2.646.982.200
|% 0,99
|
|YKBNK
|5,24
|2.512.636.571
|% 0,00
|
|TUPRS
|255,40
|2.125.952.376
|% 1,55
|
|ODAS
|2,53
|1.396.405.308
|% 6,30
|
|TSKB
|2,00
|976.020.779
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|2.512.636.571
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,90
|1.090.522.844
|% 0,00
|
|HALKB
|6,02
|1.493.211.998
|% 2,21
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6602
|14,6659
|% 0,20
|
|Euro
|15,8157
|15,8292
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,0043
|19,0996
|% 0,08
|
|Frank
|15,3996
|15,4924
|% -0,21
|
|Riyal
|3,8987
|3,9183
|% 0,36
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-25,34
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-9,62
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|-0,28
|
|B. Petrol
|109
|109
|-4,55
|