TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
19.04.2022 15:57
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022025
BIST
17:472.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,37
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:4714,6703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0337
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
17:4715,8283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0343
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:47920,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -10,44
|Açılış
|: 920,94
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
920,32
BIST En Aktif Hisseler17:47
|DAGHL
|19,29
|10.234.433
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.620.469
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|67.971.897
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|274.940.213
|% 9,80
|
|MEPET
|3,82
|59.588.313
|% 9,46
|
|ISGYO
|11,07
|54.809.171
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|83.954.932
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|62.499.290
|% -9,95
|
|PEGYO
|1,46
|43.280.999
|% -9,88
|
|AVGYO
|3,48
|36.507.694
|% -9,37
|
|THYAO
|38,54
|4.252.557.841
|% 2,39
|
|GARAN
|14,25
|3.387.031.123
|% -1,18
|
|KRDMD
|16,23
|2.590.534.185
|% 0,56
|
|YKBNK
|5,25
|2.490.354.220
|% 0,19
|
|TUPRS
|255,20
|2.113.309.010
|% 1,47
|
|ODAS
|2,53
|1.391.967.261
|% 6,30
|
|TSKB
|2,00
|967.978.032
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,25
|2.490.354.220
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,90
|1.078.464.638
|% 0,00
|
|HALKB
|6,02
|1.483.246.850
|% 2,21
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6642
|14,6703
|% 0,23
|
|Euro
|15,8156
|15,8283
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,0021
|19,0974
|% 0,07
|
|Frank
|15,4119
|15,5047
|% -0,13
|
|Riyal
|3,8995
|3,9190
|% 0,38
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-25,19
|
|Altın Gr.
|924
|924
|-6,93
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,20
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|-0,25
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,96
|