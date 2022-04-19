TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
19.04.2022 17:25
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022095
BIST
17:112.516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,32
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:1114,6695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0329
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6702
En Düşük
14,6258
17:1115,8475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0535
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:11925,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -6,36
|Açılış
|: 925,02
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
922,95
BIST En Aktif Hisseler17:11
|DAGHL
|19,29
|10.064.778
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.391.569
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|67.613.081
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|271.413.029
|% 9,80
|
|BOSSA
|45,20
|40.498.714
|% 9,23
|
|ISGYO
|11,07
|54.265.711
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|83.268.533
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|59.167.958
|% -9,95
|
|PEGYO
|1,46
|42.998.254
|% -9,88
|
|AVGYO
|3,48
|35.255.112
|% -9,37
|
|GARAN
|14,27
|3.112.548.399
|% -1,04
|
|THYAO
|37,78
|2.636.930.440
|% 0,37
|
|KRDMD
|16,23
|2.482.378.737
|% 0,56
|
|YKBNK
|5,26
|2.292.916.357
|% 0,38
|
|TUPRS
|255,80
|1.983.361.089
|% 1,71
|
|ODAS
|2,51
|1.317.185.669
|% 5,46
|
|TSKB
|2,02
|916.320.936
|% 1,00
|
|YKBNK
|5,26
|2.292.916.357
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,90
|1.006.055.061
|% 0,00
|
|HALKB
|6,04
|1.399.819.379
|% 2,55
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6640
|14,6695
|% 0,22
|
|Euro
|15,8395
|15,8475
|% 0,34
|
|Sterlin
|19,0066
|19,1019
|% 0,09
|
|Frank
|15,4275
|15,5204
|% -0,03
|
|Riyal
|3,8992
|3,9188
|% 0,37
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.960
|-19,30
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-6,31
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|-0,20
|
|B. Petrol
|109
|109
|-4,48
|
Seans Raporu
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