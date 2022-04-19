TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
19.04.2022 17:37
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022119
BIST
17:222.516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,24
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:2214,6687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0321
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6702
En Düşük
14,6258
17:2215,8345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0405
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:22924,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -6,93
|Açılış
|: 924,45
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
922,95
BIST En Aktif Hisseler17:22
|DAGHL
|19,29
|10.064.778
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.392.619
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|67.633.364
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|272.101.329
|% 9,80
|
|BOSSA
|44,94
|41.321.567
|% 8,60
|
|ISGYO
|11,07
|54.310.777
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|83.354.386
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|59.724.932
|% -9,95
|
|PEGYO
|1,46
|43.124.852
|% -9,88
|
|AVGYO
|3,47
|35.436.113
|% -9,64
|
|GARAN
|14,25
|3.181.270.918
|% -1,18
|
|THYAO
|37,78
|2.750.151.119
|% 0,37
|
|KRDMD
|16,22
|2.510.055.334
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,22
|2.352.190.990
|% -0,38
|
|TUPRS
|255,30
|2.004.744.238
|% 1,51
|
|ODAS
|2,51
|1.319.330.932
|% 5,46
|
|TSKB
|2,00
|922.415.583
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,22
|2.352.190.990
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,90
|1.023.627.530
|% 0,00
|
|HALKB
|6,00
|1.435.953.650
|% 1,87
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6650
|14,6687
|% 0,22
|
|Euro
|15,8243
|15,8345
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,0026
|19,0979
|% 0,07
|
|Frank
|15,4232
|15,5161
|% -0,05
|
|Riyal
|3,8983
|3,9179
|% 0,35
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-18,89
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,20
|
|B. Petrol
|109
|109
|-4,29
|
Seans Raporu
17:22
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-
17:37SMRTG
Yüzde 5.31 oranında artışla 16.45 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 795, 179 adet işlem
-
17:36EMKEL
Yüzde 4.37 oranında artışla 3.34 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 452, 332 adet işlem
-
17:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 98 artarak (% 0.18 ) 2, 810
-
17:35XU100
Endeks 2, 513 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 47, 467.00 milyon TL de
-
17:35DEVA
Yüzde 7.55 oranında artışla 37.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 379, 312 adet işlem