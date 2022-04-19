TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
19.04.2022 17:37
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022120
BIST
17:452.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,25
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:4514,6712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0346
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
17:4515,8600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0400
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8600
En Düşük
15,8200
17:45920,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -10,87
|Açılış
|: 920,51
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
920,32
BIST En Aktif Hisseler17:43
|DAGHL
|19,29
|10.225.946
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.620.469
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|67.966.847
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|273.433.068
|% 9,80
|
|YATAS
|15,94
|290.475.283
|% 8,81
|
|ISGYO
|11,07
|54.514.177
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|83.925.174
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|61.703.618
|% -9,95
|
|PEGYO
|1,46
|43.244.873
|% -9,88
|
|AVGYO
|3,47
|36.273.479
|% -9,64
|
|THYAO
|38,46
|3.969.166.243
|% 2,18
|
|GARAN
|14,26
|3.354.652.884
|% -1,11
|
|KRDMD
|16,23
|2.568.300.588
|% 0,56
|
|YKBNK
|5,24
|2.476.203.939
|% 0,00
|
|TUPRS
|255,30
|2.087.922.959
|% 1,51
|
|ODAS
|2,53
|1.389.542.494
|% 6,30
|
|YKBNK
|5,24
|2.476.203.939
|% 0,00
|
|TSKB
|2,01
|941.494.800
|% 0,50
|
|EKGYO
|2,90
|1.062.305.154
|% 0,00
|
|HALKB
|6,01
|1.475.925.801
|% 2,04
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6661
|14,6720
|% 0,24
|
|Euro
|15,8268
|15,8343
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,0004
|19,0956
|% 0,06
|
|Frank
|15,4116
|15,5044
|% -0,13
|
|Riyal
|3,8993
|3,9189
|% 0,37
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-26,28
|
|Altın Gr.
|924
|924
|-7,37
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,18
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|-0,26
|
|B. Petrol
|108
|108
|-5,00
|