TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
19.04.2022 17:37
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılımcılara Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022121
BIST
17:452.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,40
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:4514,6702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0336
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
17:4515,8287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0347
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:45920,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -10,87
|Açılış
|: 920,51
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
920,32
BIST En Aktif Hisseler17:42
|DAGHL
|19,29
|10.225.946
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.620.469
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|67.966.847
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|273.433.068
|% 9,80
|
|YATAS
|15,94
|290.475.283
|% 8,81
|
|ISGYO
|11,07
|54.514.177
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|83.925.174
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|61.703.618
|% -9,95
|
|PEGYO
|1,46
|43.244.873
|% -9,88
|
|AVGYO
|3,47
|36.273.479
|% -9,64
|
|THYAO
|38,46
|3.969.166.243
|% 2,18
|
|GARAN
|14,26
|3.354.652.884
|% -1,11
|
|KRDMD
|16,23
|2.568.300.588
|% 0,56
|
|YKBNK
|5,24
|2.476.203.939
|% 0,00
|
|TUPRS
|255,30
|2.087.922.959
|% 1,51
|
|ODAS
|2,53
|1.389.542.494
|% 6,30
|
|YKBNK
|5,24
|2.476.203.939
|% 0,00
|
|TSKB
|2,01
|941.494.800
|% 0,50
|
|EKGYO
|2,90
|1.062.305.154
|% 0,00
|
|HALKB
|6,01
|1.475.925.801
|% 2,04
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6659
|14,6711
|% 0,24
|
|Euro
|15,8301
|15,8423
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,0029
|19,0982
|% 0,07
|
|Frank
|15,4135
|15,5063
|% -0,12
|
|Riyal
|3,8994
|3,9190
|% 0,38
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|-24,09
|
|Altın Gr.
|924
|924
|-7,71
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|-0,30
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,70
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:57ARMDA
Yüzde 9.95 oranında artışla 105.00 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 006 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 97 artarak (% 0.40 ) 2, 269
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGYO, DESA, EDATA, PEGYO
-
17:55
SERVE, SMRTG, IHEVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55
EDATA, BJKAS, JANTS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında