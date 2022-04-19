TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
19.04.2022 17:37
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022122
BIST
17:372.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 7,33
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:3714,6689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0323
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
17:3715,8314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0374
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:37923,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -7,71
|Açılış
|: 923,67
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
922,95
BIST En Aktif Hisseler17:37
|DAGHL
|19,29
|10.077.895
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.392.619
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|67.944.709
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|273.177.997
|% 9,80
|
|SMRTG
|16,99
|254.221.991
|% 8,77
|
|ISGYO
|11,07
|54.481.554
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|83.863.110
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|60.566.486
|% -9,95
|
|PEGYO
|1,46
|43.221.030
|% -9,88
|
|AVGYO
|3,48
|35.921.795
|% -9,37
|
|THYAO
|38,24
|3.529.426.944
|% 1,59
|
|GARAN
|14,30
|3.307.818.554
|% -0,83
|
|KRDMD
|16,25
|2.550.076.696
|% 0,68
|
|YKBNK
|5,26
|2.454.696.021
|% 0,38
|
|TUPRS
|255,70
|2.069.654.671
|% 1,67
|
|ODAS
|2,53
|1.379.369.132
|% 6,30
|
|YKBNK
|5,26
|2.454.696.021
|% 0,38
|
|TSKB
|2,01
|932.314.226
|% 0,50
|
|EKGYO
|2,91
|1.050.877.436
|% 0,34
|
|HALKB
|6,05
|1.465.339.315
|% 2,72
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6639
|14,6689
|% 0,22
|
|Euro
|15,8220
|15,8314
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,0116
|19,1070
|% 0,12
|
|Frank
|15,4220
|15,5149
|% -0,06
|
|Riyal
|3,8992
|3,9187
|% 0,37
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-25,19
|
|Altın Gr.
|924
|924
|-6,93
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,20
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|-0,25
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,96
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:52ULUSE
Yüzde 7.99 oranında artışla 163.60 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 032 adet işlem
-
17:51ODAS
Yüzde 5.88 oranında artışla 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 561, 348, 971 adet işlem
-
17:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 5 artarak (% 0.41 ) 2, 817
-
17:50
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, YKBNK, TSKB
-
17:50XU100
Endeks 2, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 49, 703.00 milyon TL de