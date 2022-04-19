TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
19.04.2022 15:53
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022011
BIST
18:052.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.533
En Düşük
2.491
18:0514,6582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0081
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6708
En Düşük
14,6396
18:0515,8623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0463
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8760
En Düşük
15,8030
18:05914,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,22
|Açılış
|: 914,29
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
914,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGESA
|21,36
|7.525.447
|% 0,00
|
|AFYON
|4,06
|85.480.555
|% 0,00
|
|AGYO
|2,89
|28.849.735
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,38
|2.056.341.555
|% 0,00
|
|AKCNS
|21,12
|8.018.638
|% 0,00
|
|AGESA
|21,36
|7.525.447
|% 0,00
|
|AFYON
|4,06
|85.480.555
|% 0,00
|
|AGYO
|2,89
|28.849.735
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,38
|2.056.341.555
|% 0,00
|
|AKCNS
|21,12
|8.018.638
|% 0,00
|
|THYAO
|38,76
|4.804.028.160
|% 0,00
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,40
|2.893.114.644
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% 0,00
|
|SISE
|17,97
|2.238.322.889
|% 0,00
|
|ODAS
|2,53
|1.458.501.509
|% 0,00
|
|TSKB
|2,00
|992.761.675
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,90
|1.118.456.251
|% 0,00
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6542
|14,6582
|% 0,06
|
|Euro
|15,8429
|15,8623
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,0364
|19,1318
|% 0,27
|
|Frank
|15,3495
|15,4420
|% 0,18
|
|Riyal
|3,8969
|3,9164
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-9,27
|
|Altın Gr.
|914
|914
|-4,11
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|-0,10
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,60
|