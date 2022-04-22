TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
22.04.2022 16:55
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022960
BIST
17:362.481
En Yüksek
|Değişim
|: -2,95%
|| -75,44
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.477
17:3614,7556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0530
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7559
En Düşük
14,6956
17:3615,9074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0421
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,9015
17:36921,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,81
|Açılış
|: 921,74
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler17:33
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.686.182
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|12.585.548
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|64.983.428
|% 9,64
|
|TIRE
|13,77
|139.622.655
|% 8,94
|
|OLMK
|8,24
|42.784.432
|% -8,85
|
|TDGYO
|7,78
|26.073.685
|% -8,36
|
|MANAS
|24,58
|50.986.161
|% -7,39
|
|NETAS
|18,27
|79.529.843
|% -6,21
|
|ATLAS
|1,48
|5.343.415
|% -5,73
|
|THYAO
|40,42
|6.737.360.119
|% 0,60
|
|ASELS
|27,66
|2.926.215.595
|% -3,02
|
|GARAN
|14,32
|2.804.998.579
|% -1,17
|
|SISE
|17,83
|2.672.931.223
|% -2,46
|
|PETKM
|10,23
|1.866.767.776
|% -4,48
|
|EKGYO
|2,95
|1.570.795.536
|% -4,84
|
|ODAS
|2,55
|1.128.513.299
|% 0,79
|
|TSKB
|2,00
|678.698.483
|% -3,38
|
|YKBNK
|5,17
|1.363.687.830
|% -3,36
|
|HALKB
|5,99
|1.333.032.612
|% -3,23
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7487
|14,7552
|% 0,36
|
|Euro
|15,9067
|15,9162
|% -0,21
|
|Sterlin
|18,9232
|19,0181
|% -0,92
|
|Frank
|15,3435
|15,4360
|% -0,10
|
|Riyal
|3,9220
|3,9416
|% 0,34
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-17,56
|
|Altın Gr.
|921
|922
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,14
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,45
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 08 kaybederek (% -2.31 ) 2, 796
-
17:51NETAS
Yüzde -6.21 oranında düşüşle 18.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 152, 979 adet işlem
-
17:49ISFIN
Yüzde -5.63 oranında düşüşle 3.69 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 299, 773 adet işlem
-
17:48XU100
Endeks 2, 498 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 29 altında . İşlem hacmi 45, 276.00 milyon TL de
-
17:47OYAKC
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 10.64 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 986, 444 adet işlem