TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
22.04.2022 16:56
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022962
BIST
17:592.473
En Yüksek
|Değişim
|: -3,30%
|| -84,31
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.466
17:5914,7577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0551
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7635
En Düşük
14,6956
17:5915,9252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0243
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,8971
17:59916,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -5,64
|Açılış
|: 916,91
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UFUK
|19,52
|623.870
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|7.519.482
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|13.898.399
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|65.863.477
|% 9,64
|
|TIRE
|13,50
|160.428.037
|% 6,80
|
|OLMK
|8,14
|46.434.723
|% -9,96
|
|MMCAS
|2,87
|797.201
|% -9,18
|
|TDGYO
|7,76
|28.401.998
|% -8,60
|
|MANAS
|24,64
|53.685.819
|% -7,16
|
|INVEO
|31,98
|100.197.650
|% -7,03
|
|THYAO
|39,66
|7.582.844.784
|% -1,29
|
|GARAN
|14,14
|3.304.004.941
|% -2,42
|
|SISE
|17,85
|3.091.226.473
|% -2,35
|
|PETKM
|10,12
|1.979.306.493
|% -5,51
|
|EKGYO
|2,90
|1.851.777.600
|% -6,45
|
|EKGYO
|2,90
|1.851.777.600
|% -6,45
|
|ODAS
|2,54
|1.286.197.682
|% 0,40
|
|TSKB
|1,95
|796.019.647
|% -5,80
|
|YKBNK
|5,09
|1.661.958.365
|% -4,86
|
|HALKB
|5,85
|1.443.126.804
|% -5,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7521
|14,7577
|% 0,37
|
|Euro
|15,9128
|15,9252
|% -0,15
|
|Sterlin
|18,8870
|18,9817
|% -1,11
|
|Frank
|15,3380
|15,4304
|% -0,14
|
|Riyal
|3,9218
|3,9414
|% 0,33
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-17,34
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|-0,19
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,89
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ATLAS
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 644, 382 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, VESTL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TUPRS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 39 kaybederek (% -3.44 ) 2, 228
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLSYN, UFUK, DAGHL, IHAAS