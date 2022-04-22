TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
22.04.2022 17:08
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022996
BIST
17:092.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -24,95
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.527
17:0914,7556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0530
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7559
En Düşük
14,6956
17:0915,9472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0023
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,9021
17:09921,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,91
|Açılış
|: 921,64
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler17:06
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.641.953
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|12.441.026
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|64.879.683
|% 9,64
|
|TIRE
|13,84
|120.038.073
|% 9,49
|
|OLMK
|8,30
|41.045.032
|% -8,19
|
|TDGYO
|7,81
|25.892.398
|% -8,01
|
|ATLAS
|1,46
|4.941.831
|% -7,01
|
|MANAS
|24,86
|49.201.105
|% -6,33
|
|KRSTL
|7,47
|79.190.356
|% -5,68
|
|THYAO
|41,34
|5.928.401.891
|% 2,89
|
|ASELS
|28,08
|2.622.553.067
|% -1,54
|
|SISE
|18,22
|2.351.538.670
|% -0,33
|
|GARAN
|14,53
|2.283.754.842
|% 0,28
|
|PETKM
|10,53
|1.539.811.514
|% -1,68
|
|EKGYO
|3,01
|1.453.752.555
|% -2,90
|
|ODAS
|2,61
|1.029.106.713
|% 3,16
|
|TSKB
|2,07
|590.938.601
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,26
|1.184.143.104
|% -1,68
|
|HALKB
|6,20
|1.138.613.145
|% 0,16
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7508
|14,7559
|% 0,36
|
|Euro
|15,9368
|15,9480
|% -0,01
|
|Sterlin
|18,9338
|19,0288
|% -0,86
|
|Frank
|15,3602
|15,4528
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9217
|3,9414
|% 0,33
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-6,58
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,12
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,56
|