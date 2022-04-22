TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
22.04.2022 17:27
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023046
BIST
17:222.505
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -51,44
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.503
17:2214,7544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0518
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7559
En Düşük
14,6956
17:2215,9282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0213
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,9021
17:22922,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 922,58
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler17:20
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.654.748
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|12.562.569
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|64.894.071
|% 9,64
|
|TIRE
|13,76
|131.113.286
|% 8,86
|
|OLMK
|8,27
|42.220.933
|% -8,52
|
|TDGYO
|7,78
|26.073.685
|% -8,36
|
|MANAS
|24,74
|50.066.667
|% -6,78
|
|MERCN
|13,30
|16.783.982
|% -5,67
|
|KRSTL
|7,48
|81.965.642
|% -5,56
|
|THYAO
|40,78
|6.344.099.689
|% 1,49
|
|ASELS
|27,80
|2.767.593.163
|% -2,52
|
|GARAN
|14,46
|2.548.938.679
|% -0,21
|
|SISE
|18,02
|2.502.695.803
|% -1,42
|
|PETKM
|10,32
|1.728.760.739
|% -3,64
|
|EKGYO
|2,98
|1.511.387.643
|% -3,87
|
|ODAS
|2,58
|1.075.384.429
|% 1,98
|
|TSKB
|2,03
|632.050.059
|% -1,93
|
|YKBNK
|5,21
|1.273.384.767
|% -2,62
|
|HALKB
|6,13
|1.218.408.327
|% -0,97
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7511
|14,7544
|% 0,35
|
|Euro
|15,9165
|15,9282
|% -0,13
|
|Sterlin
|18,9313
|19,0263
|% -0,87
|
|Frank
|15,3586
|15,4511
|% -0,00
|
|Riyal
|3,9220
|3,9417
|% 0,34
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-8,74
|
|Altın Gr.
|922
|923
|0,03
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|-0,10
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,17
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:36BERA
Yüzde -5.06 oranında düşüşle 10.31 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 220, 396 adet işlem
-
17:34NETAS
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 18.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 975, 104 adet işlem
-
17:33XU100
Endeks 2, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 41, 545.00 milyon TL de
-
17:32MERCN
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 208, 675 adet işlem
-
17:31TDGYO
Yüzde -8.36 oranında düşüşle 7.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 174, 650 adet işlem