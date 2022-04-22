TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
22.04.2022 17:28
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023047
BIST
17:202.509
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -47,61
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.506
17:2014,7544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0518
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7559
En Düşük
14,6956
17:2015,9282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0213
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,9021
17:20922,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 922,58
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler17:18
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.648.004
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|12.500.718
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|64.890.917
|% 9,64
|
|TIRE
|13,71
|127.245.378
|% 8,47
|
|OLMK
|8,26
|41.705.836
|% -8,63
|
|TDGYO
|7,82
|25.973.661
|% -7,89
|
|MANAS
|24,88
|49.611.066
|% -6,25
|
|KRSTL
|7,48
|81.023.401
|% -5,56
|
|MMCAS
|2,99
|477.712
|% -5,38
|
|THYAO
|41,06
|6.189.182.070
|% 2,19
|
|ASELS
|28,00
|2.672.778.780
|% -1,82
|
|GARAN
|14,52
|2.430.070.258
|% 0,21
|
|SISE
|18,18
|2.412.504.643
|% -0,55
|
|PETKM
|10,44
|1.625.831.745
|% -2,52
|
|EKGYO
|3,00
|1.471.537.731
|% -3,23
|
|ODAS
|2,61
|1.040.554.959
|% 3,16
|
|TSKB
|2,06
|591.420.202
|% -0,48
|
|YKBNK
|5,25
|1.208.697.128
|% -1,87
|
|HALKB
|6,21
|1.165.337.770
|% 0,32
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7511
|14,7544
|% 0,35
|
|Euro
|15,9165
|15,9282
|% -0,13
|
|Sterlin
|18,9344
|19,0293
|% -0,86
|
|Frank
|15,3613
|15,4538
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9219
|3,9416
|% 0,34
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-8,77
|
|Altın Gr.
|921
|922
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,31
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,13
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,45
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:33XU100
Endeks 2, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 41, 545.00 milyon TL de
-
17:32MERCN
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 208, 675 adet işlem
-
17:31TDGYO
Yüzde -8.36 oranında düşüşle 7.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 174, 650 adet işlem
-
17:30OYAKC
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 10.69 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 171, 616 adet işlem
-
17:29DESA
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 11.79 lira fiyatla işlem gören hissede 876, 363 adet işlem