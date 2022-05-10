TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
10.05.2022 14:48
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028288
BIST
14:492.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 15,39
|Açılış
|: 2.478
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|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
14:4915,2518
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1668
|Açılış
|: 15,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
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15,2625
En Düşük
15,0772
14:4916,1244
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1833
|Açılış
|: 16,1400
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|Önceki Kapanış
|: 15,9300
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16,1548
En Düşük
15,9282
14:49911,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 12,68
|Açılış
|: 911,96
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,70
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler14:49
|PKENT
|229,40
|68.983.304
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.590.556
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.682.594
|% 9,90
|
|ERBOS
|123,20
|155.418.237
|% 8,83
|
|GMTAS
|2,97
|22.120.962
|% -10,00
|
|GEDZA
|24,68
|54.782.410
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.385.861
|% -9,96
|
|AKSGY
|2,16
|26.264.762
|% -6,49
|
|KARSN
|5,14
|564.195.774
|% -5,86
|
|SISE
|19,79
|2.051.459.367
|% 2,75
|
|THYAO
|42,40
|1.722.055.516
|% 0,24
|
|KRDMD
|16,56
|1.686.777.077
|% 1,41
|
|ASELS
|24,16
|1.309.329.128
|% 1,77
|
|EREGL
|34,04
|1.303.837.186
|% 1,55
|
|EKGYO
|2,81
|1.044.854.797
|% 4,85
|
|YKBNK
|4,86
|709.753.171
|% 0,00
|
|KARSN
|5,14
|564.195.774
|% -5,86
|
|HLGYO
|2,28
|233.972.892
|% 8,57
|
|DOHOL
|3,75
|394.606.221
|% 1,63
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2282
|15,2518
|% 1,11
|
|Euro
|16,0898
|16,1244
|% 1,15
|
|Sterlin
|18,7460
|18,8400
|% 1,09
|
|Frank
|15,2762
|15,3683
|% 1,05
|
|Riyal
|4,0515
|4,0718
|% 1,04
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|8,83
|
|Altın Gr.
|912
|912
|13,12
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|36,00
|
|Tam
|6.145
|6.301
|49,43
|
|Yarım
|2.970
|3.048
|23,91
|
|Çeyrek
|1.490
|1.524
|11,96
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,97
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,15
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,84
|