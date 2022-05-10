TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
10.05.2022 14:49
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028290
BIST
14:502.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 13,71
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
14:5015,2482
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1632
|Açılış
|: 15,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2625
En Düşük
15,0772
14:5016,1319
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1908
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
14:50911,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 12,50
|Açılış
|: 911,96
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,70
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler14:49
|PKENT
|229,40
|69.004.868
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.597.551
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.682.594
|% 9,90
|
|ERBOS
|123,30
|155.924.499
|% 8,92
|
|GMTAS
|2,97
|22.130.480
|% -10,00
|
|GEDZA
|24,68
|54.786.309
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.408.832
|% -9,96
|
|AKSGY
|2,15
|26.274.061
|% -6,93
|
|KARSN
|5,15
|568.548.003
|% -5,68
|
|SISE
|19,80
|2.054.628.341
|% 2,80
|
|THYAO
|42,38
|1.736.383.879
|% 0,19
|
|KRDMD
|16,56
|1.692.749.993
|% 1,41
|
|ASELS
|24,18
|1.311.921.859
|% 1,85
|
|EREGL
|34,04
|1.306.312.801
|% 1,55
|
|EKGYO
|2,82
|1.045.038.307
|% 5,22
|
|YKBNK
|4,86
|711.415.689
|% 0,00
|
|KARSN
|5,15
|568.548.003
|% -5,68
|
|HLGYO
|2,27
|235.299.750
|% 8,10
|
|DOHOL
|3,75
|394.999.033
|% 1,63
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2282
|15,2518
|% 1,11
|
|Euro
|16,0898
|16,1244
|% 1,15
|
|Sterlin
|18,7507
|18,8448
|% 1,12
|
|Frank
|15,2804
|15,3725
|% 1,08
|
|Riyal
|4,0513
|4,0716
|% 1,04
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|8,93
|
|Altın Gr.
|913
|913
|13,47
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|36,00
|
|Tam
|6.143
|6.299
|47,37
|
|Yarım
|2.969
|3.047
|22,91
|
|Çeyrek
|1.489
|1.524
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,16
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,68
|