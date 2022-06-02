TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2022 20:41
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034413
BIST
10:142.617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 14,95
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.619
En Düşük
2.610
10:1416,4961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0421
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,5057
En Düşük
16,4364
10:1417,7645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0659
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,8139
En Düşük
17,6736
10:14989,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,79
|Açılış
|: 989,76
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler10:12
|EPLAS
|20,88
|15.524.374
|% 9,55
|
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|YUNSA
|33,84
|13.189.782
|% 8,32
|
|DOKTA
|26,10
|1.283.040
|% 7,23
|
|HEDEF
|6,74
|10.861.168
|% 6,98
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|1.355.090
|% -9,97
|
|PSGYO
|11,00
|55.545.236
|% -5,74
|
|CASA
|120,40
|46.836
|% -3,60
|
|KLGYO
|1,14
|21.031.428
|% -3,39
|
|SASA
|40,98
|464.014.572
|% 1,94
|
|THYAO
|49,62
|322.222.331
|% 0,04
|
|EREGL
|35,16
|311.648.365
|% 1,38
|
|KRDMD
|15,29
|226.936.435
|% 0,39
|
|AKBNK
|8,75
|201.629.247
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,85
|124.047.749
|% 1,42
|
|TSKB
|2,15
|53.967.603
|% 2,38
|
|AKBNK
|8,75
|201.629.247
|% -0,91
|
|DOHOL
|3,90
|79.447.053
|% 1,30
|
|KARSN
|7,40
|140.430.692
|% 2,92
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4907
|16,4954
|% 0,25
|
|Euro
|17,7323
|17,7614
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,6619
|20,7655
|% 0,11
|
|Frank
|17,1472
|17,2505
|% 0,18
|
|Riyal
|4,3840
|4,4059
|% 0,19
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-3,46
|
|Altın Gr.
|989
|989
|0,31
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,02
|
|B. Petrol
|118
|118
|0,13
|