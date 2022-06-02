TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2022 20:57
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034427
BIST
10:162.619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 17,17
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.619
En Düşük
2.610
10:1616,4957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0417
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,5057
En Düşük
16,4364
10:1617,7585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0599
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,8139
En Düşük
17,6736
10:16989,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,60
|Açılış
|: 989,70
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler10:16
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|EPLAS
|20,60
|19.331.666
|% 8,08
|
|YUNSA
|33,70
|16.655.267
|% 7,87
|
|HEDEF
|6,74
|12.210.382
|% 6,98
|
|GZNMI
|33,24
|6.158.361
|% 6,20
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|1.618.978
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,82
|75.384.842
|% -7,28
|
|OZRDN
|13,32
|861.310
|% -4,79
|
|CASA
|120,40
|46.836
|% -3,60
|
|SASA
|40,76
|566.610.967
|% 1,39
|
|THYAO
|49,62
|388.881.934
|% 0,04
|
|EREGL
|35,10
|356.654.500
|% 1,21
|
|KARSN
|7,54
|316.125.535
|% 4,87
|
|KRDMD
|15,32
|280.352.857
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,85
|127.943.900
|% 1,42
|
|KARSN
|7,54
|316.125.535
|% 4,87
|
|TSKB
|2,15
|61.489.986
|% 2,38
|
|AKBNK
|8,76
|240.502.448
|% -0,79
|
|DOHOL
|3,91
|98.109.907
|% 1,56
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4915
|16,4957
|% 0,25
|
|Euro
|17,7294
|17,7585
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,6597
|20,7633
|% 0,10
|
|Frank
|17,1508
|17,2541
|% 0,20
|
|Riyal
|4,3835
|4,4055
|% 0,18
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-3,06
|
|Altın Gr.
|989
|989
|0,33
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,29
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,48
|