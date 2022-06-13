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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

13.06.2022 20:26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037042


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ORCAY 18,15 71.675.198 % 10,00  
PENTA 430,60 58.527.174 % 9,99  
DOBUR 48,92 13.305.490 % 9,98  
FONET 14,35 156.310.358 % 9,96  
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Dolar 17,2254 17,2465 % 0,80  
Euro 18,0585 18,0983 % 0,48  
Sterlin 20,8993 21,0041 % -0,51  
Frank 17,2418 17,3456 % -0,03  
Riyal 4,5794 4,6024 % 0,71  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.829 1.830 -42,43  
Altın Gr. 1.015 1.015 -15,18  
Cumhuriyet 6.748 6.850 -57,00  
Tam 6.717 6.849 -91,00  
Yarım 3.298 3.350 -45,00  
Çeyrek 1.652 1.675 -22,00  
Gümüş.Ons 21,31 21,33 -0,59  
Gümüş Gr. 11,80 11,81 -0,25  
B. Petrol 122 122 0,12  
Seans Raporu 18:05
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