TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
13.06.2022 20:33
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037051
BIST
18:052.510
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -32,96
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.506
18:0517,2446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1342
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
18:0518,0731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0615
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
18:051.015,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -14,76
|Açılış
|: 1.015,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.011,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|23,76
|392.328.705
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.675.198
|% 10,00
|
|PENTA
|430,60
|58.527.174
|% 9,99
|
|DOBUR
|48,92
|13.305.490
|% 9,98
|
|FONET
|14,35
|156.310.358
|% 9,96
|
|TSGYO
|5,48
|73.707.772
|% -9,87
|
|DAGHL
|25,04
|3.744.662
|% -8,28
|
|GESAN
|30,30
|196.552.012
|% -7,57
|
|TMSN
|29,76
|324.237.177
|% -7,35
|
|CRFSA
|35,80
|199.119.258
|% -6,92
|
|THYAO
|47,00
|5.756.766.917
|% 0,64
|
|EREGL
|31,14
|2.871.984.526
|% -6,32
|
|SISE
|22,16
|2.230.026.560
|% -0,27
|
|KRDMD
|13,15
|1.615.216.104
|% -6,00
|
|SASA
|42,62
|1.383.409.278
|% -3,05
|
|EKGYO
|2,59
|698.645.614
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,18
|290.756.622
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,73
|1.011.451.700
|% -0,42
|
|DOHOL
|4,06
|751.117.103
|% 0,25
|
|ODAS
|2,82
|473.838.561
|% -3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2404
|17,2446
|% 0,78
|
|Euro
|18,0345
|18,0731
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,9248
|21,0297
|% -0,39
|
|Frank
|17,2617
|17,3657
|% 0,09
|
|Riyal
|4,5843
|4,6073
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-41,52
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.015
|-15,44
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.716
|6.849
|-91,00
|
|Yarım
|3.297
|3.350
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.674
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|21,29
|21,31
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|-0,25
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,92
|