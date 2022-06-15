TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.06.2022 10:57
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037357
BIST
10:522.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 8,52
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.520
En Düşük
2.503
10:5217,2737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
10:5218,1116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1025
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1298
En Düşük
17,9589
10:521.010,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,43
|Açılış
|: 1.010,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.012,90
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler10:52
|PAPIL
|15,18
|58.678.407
|% 10,00
|
|UFUK
|67,00
|1.143.489
|% 9,93
|
|MEGAP
|6,96
|28.609.447
|% 7,24
|
|MEGAP
|6,96
|28.609.447
|% 7,24
|
|RTALB
|15,76
|61.625.670
|% 6,56
|
|TSGYO
|4,45
|2.842.171
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|7.732.665
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|48.000
|% -7,69
|
|FONET
|14,90
|82.536.206
|% -5,58
|
|FRIGO
|3,81
|15.279.333
|% -3,05
|
|THYAO
|47,04
|735.488.921
|% 0,38
|
|EREGL
|30,60
|405.785.615
|% 0,59
|
|SASA
|44,90
|402.613.743
|% 0,76
|
|SISE
|22,02
|348.490.728
|% 0,36
|
|ASELS
|23,36
|287.472.588
|% 0,34
|
|TSKB
|2,20
|119.896.810
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,43
|56.685.240
|% 3,62
|
|YKBNK
|4,60
|179.915.739
|% -0,43
|
|ISCTR
|4,68
|181.163.247
|% -2,50
|
|EKGYO
|2,59
|94.776.096
|% 0,39
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2654
|17,2737
|% 0,05
|
|Euro
|18,0899
|18,1116
|% 0,57
|
|Sterlin
|20,7195
|20,8234
|% 0,30
|
|Frank
|17,2302
|17,3340
|% 0,33
|
|Riyal
|4,5881
|4,6111
|% -0,02
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|11,91
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|6,84
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.716
|6.820
|32,00
|
|Yarım
|3.297
|3.336
|16,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.667
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,29
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|0,13
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,11
|
Seans Raporu
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