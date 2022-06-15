TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.06.2022 10:57
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037358
BIST
10:532.516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,84
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.520
En Düşük
2.503
10:5317,2749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0103
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
10:5318,1302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1211
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1302
En Düşük
17,9589
10:531.011,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,47
|Açılış
|: 1.011,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.012,90
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler10:51
|UFUK
|67,00
|1.124.461
|% 9,93
|
|PAPIL
|15,12
|54.401.085
|% 9,57
|
|RTALB
|15,86
|58.379.109
|% 7,23
|
|MEGAP
|6,95
|26.879.690
|% 7,09
|
|MEGAP
|6,95
|26.879.690
|% 7,09
|
|TSGYO
|4,45
|2.829.395
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|7.693.545
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|48.000
|% -7,69
|
|FRIGO
|3,81
|14.634.037
|% -3,05
|
|SELGD
|4,50
|966.872
|% -2,60
|
|THYAO
|47,04
|686.268.005
|% 0,38
|
|EREGL
|30,62
|385.607.660
|% 0,66
|
|SASA
|44,58
|357.228.311
|% 0,04
|
|SISE
|22,00
|318.949.663
|% 0,27
|
|ASELS
|23,44
|254.628.732
|% 0,69
|
|TSKB
|2,18
|94.672.413
|% -0,91
|
|CEMAS
|1,43
|56.439.910
|% 3,62
|
|ISCTR
|4,68
|176.106.763
|% -2,50
|
|YKBNK
|4,59
|172.587.965
|% -0,65
|
|EKGYO
|2,60
|94.599.360
|% 0,78
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2618
|17,2749
|% 0,06
|
|Euro
|18,1013
|18,1230
|% 0,63
|
|Sterlin
|20,7231
|20,8271
|% 0,32
|
|Frank
|17,2252
|17,3290
|% 0,30
|
|Riyal
|4,5878
|4,6108
|% -0,03
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|11,57
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|7,85
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.722
|6.826
|38,00
|
|Yarım
|3.300
|3.339
|19,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.669
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,30
|21,33
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|0,18
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,05
|