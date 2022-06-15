TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.06.2022 10:59
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037364
BIST
11:002.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,37
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.520
En Düşük
2.503
11:0017,2790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0144
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
11:0018,1444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1353
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1444
En Düşük
17,9589
11:001.010,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,77
|Açılış
|: 1.010,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.012,90
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler10:58
|UFUK
|67,00
|1.213.839
|% 9,93
|
|MEGAP
|6,99
|30.472.256
|% 7,70
|
|MEGAP
|6,99
|30.472.256
|% 7,70
|
|RTALB
|15,92
|63.589.036
|% 7,64
|
|PAPIL
|14,85
|82.270.576
|% 7,61
|
|TSGYO
|4,45
|2.895.388
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|7.819.996
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|48.000
|% -7,69
|
|FONET
|14,90
|82.536.206
|% -5,58
|
|GZNMI
|35,24
|4.258.690
|% -4,13
|
|THYAO
|47,04
|780.448.966
|% 0,38
|
|SASA
|44,90
|468.788.020
|% 0,76
|
|EREGL
|30,58
|424.852.497
|% 0,53
|
|SISE
|22,00
|366.264.950
|% 0,27
|
|ASELS
|23,36
|300.209.147
|% 0,34
|
|TSKB
|2,20
|144.312.488
|% 0,00
|
|MARTI
|1,40
|59.670.289
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,67
|196.406.219
|% -2,71
|
|YKBNK
|4,59
|188.707.122
|% -0,65
|
|CEMAS
|1,44
|57.358.255
|% 4,35
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2748
|17,2816
|% 0,10
|
|Euro
|18,1093
|18,1330
|% 0,69
|
|Sterlin
|20,7164
|20,8203
|% 0,28
|
|Frank
|17,2229
|17,3266
|% 0,28
|
|Riyal
|4,5880
|4,6110
|% -0,03
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|11,17
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.012
|7,47
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.720
|6.824
|36,00
|
|Yarım
|3.299
|3.338
|18,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.668
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,38
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,17
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,07
|
Seans Raporu
10:58
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11:13MEGAP
Yüzde 7.55 oranında artışla 6.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 443, 225 adet işlem
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11:13MEGAP
Yüzde 7.55 oranında artışla 6.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 443, 225 adet işlem
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11:12GLRYH
Yüzde 6.56 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 659, 527 adet işlem
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11:11XU100
Endeks 2, 513 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 6, 733.00 milyon TL de
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11:11UFUK
Yüzde 9.93 oranında artışla 67.00 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 117 adet işlem