TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.06.2022 11:00
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037365
BIST
11:082.516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,10
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.520
En Düşük
2.503
11:0817,2795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0149
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
11:0818,1258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1167
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1354
En Düşük
17,9589
11:081.010,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,09
|Açılış
|: 1.010,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.012,90
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler11:08
|UFUK
|67,00
|1.213.839
|% 9,93
|
|RAYSG
|12,82
|4.210.102
|% 8,92
|
|MEGAP
|6,98
|33.228.244
|% 7,55
|
|MEGAP
|6,98
|33.228.244
|% 7,55
|
|PAPIL
|14,83
|85.977.822
|% 7,46
|
|TSGYO
|4,45
|2.943.586
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|7.980.668
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|48.000
|% -7,69
|
|FONET
|14,70
|98.093.514
|% -6,84
|
|GZNMI
|35,24
|4.258.690
|% -4,13
|
|THYAO
|46,96
|830.596.826
|% 0,21
|
|SASA
|44,74
|503.408.161
|% 0,40
|
|EREGL
|30,56
|460.652.979
|% 0,46
|
|SISE
|21,90
|390.360.330
|% -0,18
|
|ASELS
|23,34
|311.353.749
|% 0,26
|
|TSKB
|2,19
|153.248.638
|% -0,45
|
|MARTI
|1,40
|97.510.744
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,68
|208.725.140
|% -2,50
|
|YKBNK
|4,59
|197.204.480
|% -0,65
|
|CEMAS
|1,44
|58.083.876
|% 4,35
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2601
|17,2795
|% 0,09
|
|Euro
|18,1055
|18,1258
|% 0,65
|
|Sterlin
|20,7638
|20,8679
|% 0,51
|
|Frank
|17,2258
|17,3295
|% 0,30
|
|Riyal
|4,5885
|4,6115
|% -0,02
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|11,25
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|6,69
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.716
|6.821
|33,00
|
|Yarım
|3.297
|3.336
|16,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.668
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,38
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,17
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,19
|
Seans Raporu
11:08
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