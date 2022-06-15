Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

15.06.2022 11:00
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037366


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:082.516
Değişim :  0,28% |  7,10
Açılış :  2.514  
Önceki Kapanış :  2.509  
En Yüksek
2.520 En Düşük
2.503
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 67,00 1.213.839 % 9,93  
RAYSG 12,82 4.210.102 % 8,92  
MEGAP 6,98 33.228.244 % 7,55  
MEGAP 6,98 33.228.244 % 7,55  
PAPIL 14,83 85.977.822 % 7,46  
daha fazla
11:08 Alış Satış %  
Dolar 17,2601 17,2795 % 0,09  
Euro 18,1055 18,1258 % 0,65  
Sterlin 20,7638 20,8679 % 0,51  
Frank 17,2258 17,3295 % 0,30  
Riyal 4,5885 4,6115 % -0,02  
daha fazla
11:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.819 1.820 11,25  
Altın Gr. 1.011 1.011 6,69  
Cumhuriyet 6.715 6.816 -34,00  
Tam 6.716 6.821 33,00  
Yarım 3.297 3.336 16,00  
Çeyrek 1.652 1.668 8,00  
Gümüş.Ons 21,35 21,38 0,31  
Gümüş Gr. 11,85 11,87 0,17  
B. Petrol 121 121 0,19  
Seans Raporu 11:08
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru