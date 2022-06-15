TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.06.2022 11:18
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037378
BIST
12:162.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,51
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.503
12:1617,2802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0156
|Açılış
|: 17,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,2936
En Düşük
17,2142
12:1618,1348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1257
|Açılış
|: 18,1230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
12:161.013,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 8,95
|Açılış
|: 1.013,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.013,55
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler12:16
|UFUK
|67,00
|1.226.301
|% 9,93
|
|RAYSG
|12,84
|5.243.479
|% 9,09
|
|MARTI
|1,52
|263.410.226
|% 8,57
|
|YGGYO
|20,00
|2.725.845
|% 7,99
|
|RTALB
|15,82
|74.878.671
|% 6,96
|
|TSGYO
|4,45
|3.202.313
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.288.088
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|48.000
|% -7,69
|
|GARFA
|14,70
|1.602.273
|% -3,98
|
|FONET
|15,16
|173.966.872
|% -3,93
|
|THYAO
|46,92
|1.144.663.533
|% 0,13
|
|EREGL
|30,58
|742.974.959
|% 0,53
|
|SISE
|22,04
|709.842.653
|% 0,46
|
|SASA
|44,58
|635.405.584
|% 0,04
|
|ASELS
|23,42
|396.615.542
|% 0,60
|
|MARTI
|1,52
|263.410.226
|% 8,57
|
|TSKB
|2,19
|189.884.682
|% -0,45
|
|ISCTR
|4,69
|291.214.301
|% -2,29
|
|YKBNK
|4,59
|273.403.064
|% -0,65
|
|CEMAS
|1,43
|66.505.720
|% 3,62
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2762
|17,2802
|% 0,09
|
|Euro
|18,1121
|18,1348
|% 0,70
|
|Sterlin
|20,8360
|20,9405
|% 0,86
|
|Frank
|17,2619
|17,3659
|% 0,51
|
|Riyal
|4,5905
|4,6136
|% 0,03
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|14,49
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.012
|7,42
|
|Cumhuriyet
|6.743
|6.845
|29,00
|
|Tam
|6.721
|6.821
|33,00
|
|Yarım
|3.300
|3.336
|16,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.668
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,40
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,18
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,15
|