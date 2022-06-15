TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.06.2022 11:19
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037380
BIST
14:162.506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,39
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
14:1617,3016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0370
|Açılış
|: 17,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
14:1618,1448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1357
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
14:161.015,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 11,56
|Açılış
|: 1.015,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler14:14
|TETMT
|243,40
|9.039.919
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.382.813
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|BALAT
|10,10
|962.375
|% 9,90
|
|RTALB
|16,05
|100.183.537
|% 8,52
|
|TSGYO
|4,45
|3.572.518
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.639.696
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|46,68
|1.549.605.948
|% -0,38
|
|EREGL
|30,02
|1.256.492.847
|% -1,31
|
|SISE
|21,86
|952.630.874
|% -0,36
|
|SASA
|44,62
|860.709.618
|% 0,13
|
|KRDMD
|13,14
|505.750.420
|% 0,84
|
|MARTI
|1,51
|295.666.733
|% 7,86
|
|TSKB
|2,14
|251.564.579
|% -2,73
|
|ISCTR
|4,70
|411.419.316
|% -2,08
|
|YKBNK
|4,61
|368.113.087
|% -0,22
|
|DOHOL
|4,04
|255.614.006
|% 0,25
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2863
|17,2993
|% 0,20
|
|Euro
|18,1220
|18,1393
|% 0,72
|
|Sterlin
|20,8651
|20,9697
|% 1,00
|
|Frank
|17,2426
|17,3465
|% 0,40
|
|Riyal
|4,5929
|4,6159
|% 0,08
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|21,33
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.015
|10,36
|
|Cumhuriyet
|6.756
|6.858
|42,00
|
|Tam
|6.735
|6.834
|46,00
|
|Yarım
|3.307
|3.343
|23,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.671
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,53
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,26
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,20
|