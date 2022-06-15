Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

15.06.2022 11:19
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037381


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:152.505
Değişim :  -0,16% |  -3,94
Açılış :  2.514  
Önceki Kapanış :  2.509  
En Yüksek
2.525 En Düşük
2.502
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 243,40 9.039.919 % 9,99  
UFUK 67,00 1.385.493 % 9,93  
MZHLD 105,80 5.748.402 % 9,92  
BALAT 10,10 962.375 % 9,90  
MARTI 1,52 295.745.948 % 8,57  
daha fazla
14:15 Alış Satış %  
Dolar 17,2889 17,2922 % 0,16  
Euro 18,1238 18,1398 % 0,73  
Sterlin 20,8733 20,9779 % 1,04  
Frank 17,2501 17,3541 % 0,44  
Riyal 4,5938 4,6168 % 0,10  
daha fazla
14:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.831 1.832 22,98  
Altın Gr. 1.015 1.016 11,44  
Cumhuriyet 6.756 6.858 42,00  
Tam 6.742 6.840 52,00  
Yarım 3.310 3.346 26,00  
Çeyrek 1.658 1.672 12,00  
Gümüş.Ons 21,54 21,58 0,51  
Gümüş Gr. 11,94 11,96 0,26  
B. Petrol 120 120 -0,83  
Seans Raporu 14:15
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru