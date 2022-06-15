TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.06.2022 11:19
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037381
BIST
14:152.505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,94
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
14:1517,2922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0276
|Açılış
|: 17,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
14:1518,1398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1307
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
14:151.015,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 11,56
|Açılış
|: 1.015,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler14:15
|TETMT
|243,40
|9.039.919
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.385.493
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|BALAT
|10,10
|962.375
|% 9,90
|
|MARTI
|1,52
|295.745.948
|% 8,57
|
|TSGYO
|4,45
|3.573.377
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.640.617
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|46,74
|1.554.814.002
|% -0,26
|
|EREGL
|30,08
|1.290.753.900
|% -1,12
|
|SISE
|21,90
|962.153.580
|% -0,18
|
|SASA
|44,66
|867.729.088
|% 0,22
|
|HEKTS
|32,96
|509.200.546
|% 4,50
|
|MARTI
|1,52
|295.745.948
|% 8,57
|
|TSKB
|2,14
|251.672.875
|% -2,73
|
|ISCTR
|4,71
|417.166.818
|% -1,87
|
|YKBNK
|4,60
|368.271.785
|% -0,43
|
|DOHOL
|4,04
|255.760.031
|% 0,25
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2889
|17,2922
|% 0,16
|
|Euro
|18,1238
|18,1398
|% 0,73
|
|Sterlin
|20,8733
|20,9779
|% 1,04
|
|Frank
|17,2501
|17,3541
|% 0,44
|
|Riyal
|4,5938
|4,6168
|% 0,10
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|22,98
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.016
|11,44
|
|Cumhuriyet
|6.756
|6.858
|42,00
|
|Tam
|6.742
|6.840
|52,00
|
|Yarım
|3.310
|3.346
|26,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.672
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,58
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|0,26
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,83
|