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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

15.06.2022 11:17
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037373


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 243,40 8.391.989 % 9,99  
UFUK 67,00 1.280.504 % 9,93  
RAYSG 12,80 5.292.516 % 8,75  
YGGYO 20,02 2.793.700 % 8,10  
RTALB 15,93 76.866.433 % 7,71  
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12:37 Alış Satış %  
Dolar 17,2817 17,2871 % 0,13  
Euro 18,1259 18,1407 % 0,73  
Sterlin 20,8128 20,9172 % 0,75  
Frank 17,2534 17,3574 % 0,46  
Riyal 4,5930 4,6160 % 0,08  
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12:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.826 17,08  
Altın Gr. 1.013 1.013 9,28  
Cumhuriyet 6.745 6.847 31,00  
Tam 6.733 6.832 44,00  
Yarım 3.305 3.341 21,00  
Çeyrek 1.656 1.670 10,00  
Gümüş.Ons 21,46 21,49 0,42  
Gümüş Gr. 11,90 11,92 0,22  
B. Petrol 120 120 -1,24  
Seans Raporu 12:37
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