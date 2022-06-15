TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.06.2022 11:17
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037373
BIST
12:392.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,35
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.503
12:3917,2862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0216
|Açılış
|: 17,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
12:3918,1443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1352
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
12:391.013,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 9,23
|Açılış
|: 1.013,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.014,14
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler12:37
|TETMT
|243,40
|8.391.989
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.280.504
|% 9,93
|
|RAYSG
|12,80
|5.292.516
|% 8,75
|
|YGGYO
|20,02
|2.793.700
|% 8,10
|
|RTALB
|15,93
|76.866.433
|% 7,71
|
|TSGYO
|4,45
|3.307.925
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.393.517
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|48.000
|% -7,69
|
|FONET
|15,10
|183.471.924
|% -4,31
|
|GARFA
|14,70
|1.612.291
|% -3,98
|
|THYAO
|46,90
|1.230.716.307
|% 0,09
|
|EREGL
|30,50
|771.813.184
|% 0,26
|
|SISE
|22,00
|746.827.761
|% 0,27
|
|SASA
|44,50
|688.540.135
|% -0,13
|
|ASELS
|23,38
|405.400.905
|% 0,43
|
|MARTI
|1,50
|272.835.969
|% 7,14
|
|TSKB
|2,19
|191.286.776
|% -0,45
|
|ISCTR
|4,69
|311.258.817
|% -2,29
|
|YKBNK
|4,58
|290.587.340
|% -0,87
|
|CEMAS
|1,43
|72.506.205
|% 3,62
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2817
|17,2871
|% 0,13
|
|Euro
|18,1259
|18,1407
|% 0,73
|
|Sterlin
|20,8128
|20,9172
|% 0,75
|
|Frank
|17,2534
|17,3574
|% 0,46
|
|Riyal
|4,5930
|4,6160
|% 0,08
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|17,08
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|9,28
|
|Cumhuriyet
|6.745
|6.847
|31,00
|
|Tam
|6.733
|6.832
|44,00
|
|Yarım
|3.305
|3.341
|21,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.670
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,49
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,22
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,24
|