TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
22.06.2022 15:17
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038678
BIST
16:452.581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 5,26
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
16:4517,3643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0261
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
16:4518,3438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0768
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3579
En Düşük
18,0279
16:451.028,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,18
|Açılış
|: 1.028,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.030,53
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler16:42
|MAKIM
|12,87
|421.139.718
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.562.188
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|10.458.139
|% 9,94
|
|BAYRK
|6,70
|27.313.341
|% 9,84
|
|AKSGY
|2,84
|45.141.974
|% 9,23
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|170,00
|105.891.938
|% -7,76
|
|SANEL
|6,76
|2.974.366
|% -5,06
|
|THYAO
|51,95
|4.312.227.089
|% 0,10
|
|EREGL
|28,36
|1.651.958.856
|% -1,18
|
|SISE
|22,38
|1.442.852.719
|% -1,06
|
|FROTO
|310,60
|1.099.879.225
|% 2,61
|
|AKBNK
|9,15
|1.054.907.599
|% 0,22
|
|YKBNK
|4,95
|954.484.043
|% -0,60
|
|ODAS
|3,13
|603.369.812
|% -2,49
|
|AKBNK
|9,15
|1.054.907.599
|% 0,22
|
|KARSN
|7,55
|821.769.238
|% -2,33
|
|EKGYO
|2,63
|259.596.533
|% -0,75
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3528
|17,3619
|% 0,14
|
|Euro
|18,3313
|18,3505
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,2458
|21,3524
|% 0,13
|
|Frank
|17,9866
|18,0950
|% 0,68
|
|Riyal
|4,6124
|4,6355
|% 0,15
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|6,33
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.029
|6,96
|
|Cumhuriyet
|6.851
|6.955
|28,00
|
|Tam
|6.826
|6.924
|37,00
|
|Yarım
|3.351
|3.387
|18,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.693
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|-0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|-6,95
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
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16:57BAGFS
Yüzde 4.59 oranında artışla 16.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 443, 758 adet işlem
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16:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, TTKOM, ARCLK
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16:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, KCHOL, SAHOL
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16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 02 artarak (% 0.13 ) 2, 312
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16:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UFUK, MZHLD, SNKRN