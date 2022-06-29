TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
29.06.2022 17:41
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040098
BIST
17:412.415
En Yüksek
|Değişim
|: -3,00%
|| -74,79
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.415
17:4116,6358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0464
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
17:4117,4379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1153
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
17:41972,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,42
|Açılış
|: 972,69
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler17:41
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|23.791.171
|% 9,98
|
|ORCAY
|18,35
|98.811.087
|% 9,95
|
|RTALB
|6,79
|72.778.092
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|447.565.103
|% 9,86
|
|LIDFA
|12,60
|76.247.399
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|442.910.533
|% -9,99
|
|SELVA
|7,43
|106.547.129
|% -9,94
|
|YEOTK
|58,55
|82.955.803
|% -9,78
|
|SEKUR
|13,95
|45.265.642
|% -8,04
|
|BERA
|15,95
|775.107.252
|% -4,32
|
|KOZAL
|175,60
|634.940.360
|% -5,08
|
|ODAS
|2,93
|557.977.431
|% -3,93
|
|EKGYO
|2,55
|538.857.064
|% -2,67
|
|TURSG
|5,35
|447.565.103
|% 9,86
|
|ODAS
|2,93
|557.977.431
|% -3,93
|
|MOBTL
|1,75
|190.031.219
|% -5,41
|
|TURSG
|5,35
|447.565.103
|% 9,86
|
|BERA
|15,95
|775.107.252
|% -4,32
|
|FORMT
|1,91
|47.508.230
|% -0,52
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6221
|16,6358
|% -0,28
|
|Euro
|17,4194
|17,4379
|% -0,66
|
|Sterlin
|20,0954
|20,1962
|% -0,83
|
|Frank
|17,3898
|17,4946
|% 0,23
|
|Riyal
|4,4203
|4,4425
|% -0,24
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-2,36
|
|Altın Gr.
|972
|973
|-3,60
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.498
|6.593
|-44,00
|
|Yarım
|3.180
|3.224
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.611
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,70
|20,73
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|-0,09
|
|B. Petrol
|116
|116
|2,17
|
Seans Raporu
17:41
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-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
-
17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
-
17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem
-
17:48EGEEN
Yüzde -7.31 oranında düşüşle 2, 317.70 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 222 adet işlem
-
17:47LIDFA
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 822, 162 adet işlem