TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
02.08.2022 17:44
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Kurulu Kararı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051192
BIST
17:332.658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,63
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.681
En Düşük
2.647
17:3317,9359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0501
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
17:3318,3228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0459
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
17:331.029,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 9,58
|Açılış
|: 1.029,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler17:31
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|466.357.635
|% 9,98
|
|BMSCH
|13,79
|95.809.656
|% 9,97
|
|PRKME
|8,83
|68.771.083
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,45
|70.790.141
|% 9,96
|
|KZBGY
|57,45
|109.219.693
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|5.797.484
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|21.041.576
|% -9,52
|
|ICBCT
|6,23
|103.528.589
|% -9,32
|
|LIDFA
|7,53
|33.011.723
|% -8,62
|
|THYAO
|52,80
|6.243.428.895
|% 2,52
|
|SASA
|48,64
|2.744.650.135
|% 4,60
|
|SISE
|22,78
|2.213.724.715
|% -1,39
|
|TOASO
|79,90
|1.433.252.524
|% 7,32
|
|EREGL
|27,84
|1.351.419.075
|% -0,71
|
|TSKB
|2,63
|861.167.765
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,08
|898.995.749
|% -1,91
|
|ODAS
|4,01
|1.133.737.066
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,84
|1.138.302.748
|% -0,21
|
|SKBNK
|1,70
|284.397.571
|% 0,59
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9344
|17,9392
|% 0,30
|
|Euro
|18,3008
|18,3224
|% -0,25
|
|Sterlin
|21,8451
|21,9547
|% -0,09
|
|Frank
|18,7195
|18,8322
|% -0,26
|
|Riyal
|4,7614
|4,7852
|% 0,22
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|12,60
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.031
|10,77
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.881
|6.933
|50,00
|
|Yarım
|3.353
|3.390
|25,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.694
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,32
|20,34
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,04
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,20
|