TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
02.08.2022 17:44
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Kurulu Kararı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051193
BIST
17:452.650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -6,27
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.681
En Düşük
2.639
17:4517,9472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0614
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
17:4518,3191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0496
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
17:451.026,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,94
|Açılış
|: 1.026,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler17:43
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|466.600.523
|% 9,98
|
|TMSN
|49,16
|421.269.515
|% 9,98
|
|BMSCH
|13,79
|95.895.623
|% 9,97
|
|PRKME
|8,83
|68.806.800
|% 9,96
|
|YAYLA
|5,07
|5.836.305
|% -9,95
|
|KZBGY
|57,45
|110.324.409
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|21.137.903
|% -9,52
|
|ICBCT
|6,22
|103.528.589
|% -9,46
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|THYAO
|52,10
|6.433.850.258
|% 1,17
|
|SASA
|48,00
|2.808.659.777
|% 3,23
|
|SISE
|22,60
|2.281.529.090
|% -2,16
|
|TOASO
|79,20
|1.461.157.524
|% 6,38
|
|EREGL
|27,72
|1.385.070.585
|% -1,14
|
|TSKB
|2,62
|878.244.597
|% -0,38
|
|EKGYO
|3,08
|931.283.576
|% -1,91
|
|ODAS
|3,99
|1.165.136.632
|% 2,57
|
|YKBNK
|4,82
|1.155.065.959
|% -0,62
|
|SKBNK
|1,69
|291.828.160
|% 0,00
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9376
|17,9557
|% 0,39
|
|Euro
|18,2897
|18,3058
|% -0,34
|
|Sterlin
|21,8205
|21,9300
|% -0,21
|
|Frank
|18,6950
|18,8076
|% -0,39
|
|Riyal
|4,7604
|4,7842
|% 0,20
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|7,97
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|10,54
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.879
|6.931
|48,00
|
|Yarım
|3.352
|3.389
|24,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.694
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,25
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,50
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:58PARSN
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 522 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 17.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 364 adet işlem
-
17:56KATMR
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 342, 653 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EKGYO, PETKM
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.13 ) 2, 348