TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
12.08.2022 16:27
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055037
BIST
16:162.894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 25,73
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.858
16:1617,9630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0250
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
16:1618,4604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0722
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4435
16:161.035,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,99
|Açılış
|: 1.035,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.037,04
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler16:14
|TKNSA
|9,57
|270.783.296
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|126.146.104
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.363.217
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|103.409.194
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|55.049.123
|% 9,96
|
|PAMEL
|169,40
|18.729.821
|% -9,51
|
|AKENR
|1,99
|113.830.820
|% -9,13
|
|KERVN
|0,54
|475.999
|% -6,90
|
|TEKTU
|1,74
|57.088.809
|% -6,45
|
|KZBGY
|29,58
|54.053.414
|% -5,80
|
|THYAO
|62,85
|4.573.270.522
|% 2,36
|
|AKBNK
|10,28
|1.629.002.489
|% 2,09
|
|YKBNK
|5,74
|1.400.302.481
|% 2,14
|
|SISE
|24,44
|1.372.193.476
|% 0,83
|
|SAHOL
|24,14
|1.365.003.603
|% 0,00
|
|ODAS
|4,05
|997.425.113
|% 3,05
|
|YKBNK
|5,74
|1.400.302.481
|% 2,14
|
|EKGYO
|3,66
|753.150.002
|% 0,27
|
|DOHOL
|4,50
|754.154.569
|% 0,67
|
|VAKBN
|4,63
|772.853.808
|% 4,99
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9562
|17,9611
|% 0,13
|
|Euro
|18,4571
|18,4717
|% -0,33
|
|Sterlin
|21,7002
|21,8091
|% -0,61
|
|Frank
|18,9906
|19,1050
|% -0,02
|
|Riyal
|4,7684
|4,7923
|% 0,10
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|3,22
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|3,22
|
|Cumhuriyet
|6.901
|7.006
|-18,00
|
|Tam
|6.943
|6.997
|5,00
|
|Yarım
|3.383
|3.421
|3,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.710
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,11
|
|B. Petrol
|98,12
|98,12
|-1,48
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:29POLHO
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 589, 144 adet işlem
-
16:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 18 artarak (% 1.04 ) 3, 134
-
16:28ALBRK
Yüzde 5.20 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 618, 204 adet işlem
-
16:27PETKM
Yüzde 5.01 oranında artışla 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 117, 534, 821 adet işlem
-
16:26HALKB
Yüzde 4.40 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 973, 085 adet işlem