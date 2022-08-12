TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
12.08.2022 16:29
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055040
BIST
16:352.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 7,52
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.858
16:3517,9589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0209
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
16:3518,4470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0856
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4274
16:351.036,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,58
|Açılış
|: 1.036,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.037,29
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler16:35
|TKNSA
|9,57
|271.457.646
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|126.517.273
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.363.217
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|103.444.762
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|55.307.687
|% 9,96
|
|AKENR
|1,99
|117.330.011
|% -9,13
|
|PAMEL
|170,50
|19.137.960
|% -8,92
|
|KERVN
|0,54
|475.999
|% -6,90
|
|TEKTU
|1,74
|57.860.582
|% -6,45
|
|YYAPI
|1,14
|21.295.771
|% -5,79
|
|THYAO
|62,50
|4.727.303.014
|% 1,79
|
|AKBNK
|10,21
|1.759.878.165
|% 1,39
|
|YKBNK
|5,53
|1.674.886.347
|% -1,60
|
|SISE
|24,22
|1.478.831.758
|% -0,08
|
|SAHOL
|23,90
|1.467.526.481
|% -0,99
|
|YKBNK
|5,53
|1.674.886.347
|% -1,60
|
|ODAS
|4,03
|1.043.220.779
|% 2,54
|
|EKGYO
|3,63
|844.888.379
|% -0,55
|
|VAKBN
|4,57
|827.873.386
|% 3,63
|
|DOHOL
|4,45
|792.610.540
|% -0,45
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9412
|17,9589
|% 0,12
|
|Euro
|18,4331
|18,4470
|% -0,46
|
|Sterlin
|21,6914
|21,8002
|% -0,65
|
|Frank
|18,9907
|19,1051
|% -0,02
|
|Riyal
|4,7681
|4,7921
|% 0,09
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|5,94
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|3,11
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|-14,00
|
|Tam
|6.942
|6.996
|4,00
|
|Yarım
|3.383
|3.420
|2,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.710
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,51
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,06
|
|B. Petrol
|98,26
|98,26
|-1,34
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
17:01PRKME
Yüzde 4.18 oranında artışla 8.73 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 938, 024 adet işlem
-
17:00ALKA
Yüzde 5.32 oranında artışla 56.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 175, 312 adet işlem
-
16:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 16 artarak (% 0.23 ) 3, 109
-
16:58HURGZ
Yüzde 7.61 oranında artışla 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 210, 911 adet işlem
-
16:57KLSYN
Yüzde 9.65 oranında artışla 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 398, 177 adet işlem