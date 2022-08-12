TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
12.08.2022 16:31
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055047
BIST
16:342.880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 11,26
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.858
16:3417,9508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
16:3418,4530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0796
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4356
16:341.037,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,32
|Açılış
|: 1.036,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.037,29
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler16:34
|POLHO
|6,38
|126.507.263
|% 10,00
|
|TKNSA
|9,57
|271.388.646
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.363.217
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|103.444.762
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|55.289.198
|% 9,96
|
|AKENR
|1,98
|115.568.794
|% -9,59
|
|PAMEL
|170,50
|19.137.960
|% -8,92
|
|KERVN
|0,54
|475.999
|% -6,90
|
|TEKTU
|1,74
|57.858.592
|% -6,45
|
|BLCYT
|12,16
|59.581.655
|% -5,74
|
|THYAO
|62,65
|4.660.370.495
|% 2,04
|
|AKBNK
|10,24
|1.738.677.055
|% 1,69
|
|YKBNK
|5,58
|1.625.996.599
|% -0,71
|
|SISE
|24,32
|1.454.643.898
|% 0,33
|
|SAHOL
|23,98
|1.441.105.003
|% -0,66
|
|YKBNK
|5,58
|1.625.996.599
|% -0,71
|
|ODAS
|4,04
|1.030.127.081
|% 2,80
|
|EKGYO
|3,64
|823.206.840
|% -0,27
|
|VAKBN
|4,58
|812.887.022
|% 3,85
|
|DOHOL
|4,45
|786.941.448
|% -0,45
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9431
|17,9508
|% 0,07
|
|Euro
|18,4429
|18,4530
|% -0,43
|
|Sterlin
|21,6966
|21,8054
|% -0,63
|
|Frank
|18,9875
|19,1019
|% -0,03
|
|Riyal
|4,7681
|4,7920
|% 0,09
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|5,94
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|3,11
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|-14,00
|
|Tam
|6.942
|6.996
|4,00
|
|Yarım
|3.383
|3.420
|2,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.710
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,51
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,06
|
|B. Petrol
|98,26
|98,26
|-1,34
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
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16:49EGSER
Yüzde 6.17 oranında artışla 35.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 168, 730 adet işlem
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16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, GUBRF, HALKB
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16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 62 artarak (% 0.50 ) 2, 553
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16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, IZMDC, BARMA, POLHO, ARDYZ, DMSAS, TKNSA, MERKO, COSMO, KLSYN
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16:48
PEGYO, SARKY, DMSAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında