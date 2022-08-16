TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
16.08.2022 15:01
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055770
BIST
16:152.837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -19,98
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
16:1517,9615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,0570
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
16:1518,2531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
16:151.025,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,56
|Açılış
|: 1.024,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler16:15
|CMBTN
|264,30
|55.087.247
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|57.131.469
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|11.434.955
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|351.814.223
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|176.005.436
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.935.437
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,52
|24.203.663
|% -7,60
|
|DERIM
|6,40
|33.041.766
|% -7,25
|
|THYAO
|63,90
|5.876.719.189
|% 0,47
|
|TUPRS
|296,40
|4.037.805.040
|% 3,10
|
|YKBNK
|5,38
|2.192.480.989
|% -1,82
|
|AKBNK
|10,21
|2.023.052.644
|% -0,10
|
|GARAN
|18,44
|1.736.866.535
|% 0,77
|
|YKBNK
|5,38
|2.192.480.989
|% -1,82
|
|EKGYO
|3,48
|1.192.568.934
|% -1,14
|
|TSKB
|3,76
|1.170.560.165
|% 7,12
|
|KARSN
|7,58
|1.647.113.159
|% 5,87
|
|ISCTR
|5,98
|1.213.155.328
|% -0,50
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9566
|17,9615
|% 0,02
|
|Euro
|18,2402
|18,2531
|% 0,00
|
|Sterlin
|21,5963
|21,7046
|% 0,03
|
|Frank
|18,8403
|18,9537
|% -0,34
|
|Riyal
|4,7700
|4,7940
|% 0,02
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-3,96
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.956
|-8,00
|
|Tam
|6.888
|6.940
|-16,00
|
|Yarım
|3.356
|3.393
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.696
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,11
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|-0,14
|
|B. Petrol
|94,73
|94,73
|-0,37
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 87 kaybederek (% -0.65 ) 3, 047
-
16:30XU100
Endeks 2, 835 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 77 altında . İşlem hacmi 47, 229.00 milyon TL de
-
16:30CUSAN
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 11.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 586, 992 adet işlem
-
16:29DERIM
Yüzde -7.25 oranında düşüşle 6.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 986, 150 adet işlem
-
16:28HATEK
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 960, 929 adet işlem