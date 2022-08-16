TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
16.08.2022 15:01
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055771
BIST
16:162.836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -20,99
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
16:1617,9615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,0570
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
16:1618,2531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
16:161.024,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,09
|Açılış
|: 1.024,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler16:14
|CMBTN
|264,30
|54.222.457
|% 9,99
|
|INTEM
|88,15
|11.434.955
|% 9,98
|
|TRCAS
|12,78
|56.870.386
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|351.768.362
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|176.005.436
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.934.022
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,34
|24.104.226
|% -7,97
|
|DERIM
|6,40
|32.806.984
|% -7,25
|
|THYAO
|63,75
|5.736.564.680
|% 0,24
|
|TUPRS
|294,90
|4.002.638.040
|% 2,57
|
|YKBNK
|5,34
|2.154.156.559
|% -2,55
|
|AKBNK
|10,14
|1.997.235.811
|% -0,78
|
|GARAN
|18,25
|1.706.798.640
|% -0,27
|
|YKBNK
|5,34
|2.154.156.559
|% -2,55
|
|EKGYO
|3,47
|1.160.751.634
|% -1,42
|
|TSKB
|3,73
|1.159.528.909
|% 6,27
|
|KARSN
|7,51
|1.630.174.220
|% 4,89
|
|ISCTR
|5,95
|1.203.076.686
|% -1,00
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9564
|17,9646
|% 0,04
|
|Euro
|18,2467
|18,2589
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,5887
|21,6970
|% -0,00
|
|Frank
|18,8373
|18,9508
|% -0,36
|
|Riyal
|4,7696
|4,7935
|% 0,01
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-4,06
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.956
|-8,00
|
|Tam
|6.887
|6.939
|-17,00
|
|Yarım
|3.356
|3.392
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.696
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,11
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,13
|
|B. Petrol
|94,66
|94,66
|-0,44
|