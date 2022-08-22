TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
22.08.2022 17:21
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057580
BIST
17:593.064
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 44,14
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.083
En Düşük
3.011
17:5918,0986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
17:5918,0308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,1253
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,0204
17:591.011,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,06
|Açılış
|: 1.011,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.006,86
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YYAPI
|1,32
|70.378.109
|% 10,00
|
|CMBTN
|323,40
|71.494.907
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|608.344
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|4.074.532
|% 9,99
|
|COSMO
|32,84
|3.087.513
|% 9,98
|
|YBTAS
|25.400,00
|1.010.752
|% -9,29
|
|AZTEK
|13,32
|526.146.179
|% -8,07
|
|GZNMI
|38,08
|347.729.835
|% -7,75
|
|BRKO
|2,00
|1.527.272
|% -6,54
|
|GLRYH
|3,84
|60.849.161
|% -6,34
|
|PETKM
|12,06
|6.574.028.280
|% 3,97
|
|THYAO
|67,75
|4.873.021.080
|% -1,09
|
|AKBNK
|10,77
|3.306.257.128
|% 1,60
|
|EKGYO
|3,91
|3.031.071.310
|% 6,83
|
|SASA
|53,00
|2.967.407.992
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,91
|3.031.071.310
|% 6,83
|
|PETKM
|12,06
|6.574.028.280
|% 3,97
|
|YKBNK
|5,81
|2.841.187.110
|% 2,47
|
|AKBNK
|10,77
|3.306.257.128
|% 1,60
|
|DOHOL
|5,01
|1.349.572.692
|% 1,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0994
|18,1014
|% 0,09
|
|Euro
|18,0201
|18,0352
|% -0,67
|
|Sterlin
|21,2734
|21,3801
|% -0,27
|
|Frank
|18,7131
|18,8258
|% -0,34
|
|Riyal
|4,8057
|4,8298
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-9,82
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-4,05
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.826
|6.884
|-53,00
|
|Yarım
|3.326
|3.365
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.682
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,03
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,01
|
|B. Petrol
|93,14
|93,14
|-3,58
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 3, 066 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 63, 684.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde 9.24 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 085 adet işlem
-
17:58PRDGS
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 513, 524 adet işlem
-
17:57TSKB
Yüzde 7.64 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 986, 058 adet işlem
-
17:56MAKIM
Yüzde 5.25 oranında artışla 16.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 192, 988 adet işlem