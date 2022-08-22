TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
22.08.2022 17:21
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057581
BIST
17:103.056
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 35,49
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.083
En Düşük
3.011
17:1018,1146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0292
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
17:1018,0698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0863
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,0464
17:101.010,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,52
|Açılış
|: 1.010,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.006,86
BIST En Aktif Hisseler17:08
|YYAPI
|1,32
|70.269.799
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|608.344
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.961.218
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|369.447.722
|% 9,96
|
|CANTE
|91,60
|28.457.035
|% 9,96
|
|YBTAS
|25.400,00
|750.202
|% -9,29
|
|AZTEK
|13,49
|497.070.877
|% -6,90
|
|GLRYH
|3,82
|56.514.348
|% -6,83
|
|UZERB
|36,02
|358.795
|% -5,21
|
|SANFM
|20,08
|25.278.747
|% -5,19
|
|PETKM
|12,11
|6.084.280.741
|% 4,40
|
|THYAO
|68,05
|4.187.077.575
|% -0,66
|
|AKBNK
|10,75
|2.959.861.219
|% 1,42
|
|YKBNK
|5,78
|2.457.438.750
|% 1,94
|
|SISE
|25,60
|2.410.776.760
|% -0,47
|
|EKGYO
|3,78
|2.217.478.365
|% 3,28
|
|PETKM
|12,11
|6.084.280.741
|% 4,40
|
|YKBNK
|5,78
|2.457.438.750
|% 1,94
|
|AKBNK
|10,75
|2.959.861.219
|% 1,42
|
|DOHOL
|4,99
|1.194.697.081
|% 0,60
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1062
|18,1150
|% 0,16
|
|Euro
|18,0471
|18,0689
|% -0,48
|
|Sterlin
|21,2708
|21,3775
|% -0,28
|
|Frank
|18,7797
|18,8929
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8064
|4,8306
|% 0,11
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-13,33
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-5,10
|
|Cumhuriyet
|6.787
|6.890
|-39,00
|
|Tam
|6.815
|6.871
|-66,00
|
|Yarım
|3.321
|3.359
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.679
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,91
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|93,19
|93,19
|-3,53
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:23MEGAP
Yüzde 4.88 oranında artışla 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 345, 739 adet işlem
-
17:23MEGAP
Yüzde 4.88 oranında artışla 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 345, 739 adet işlem
-
17:22ISYAT
Yüzde 9.67 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 725, 633 adet işlem
-
17:21BOBET
Yüzde 5.45 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 401, 330 adet işlem
-
17:20BUCIM
Yüzde 8.95 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 641, 412 adet işlem