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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

02.09.2022 19:42
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059785


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HKTM 23,38 45.310.443 % 9,97  
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Riyal 4,8320 4,8563 % 0,13  
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Altın Ons 1.713 1.713 15,34  
Altın Gr. 1.004 1.004 11,31  
Cumhuriyet 6.732 6.834 77,00  
Tam 6.757 6.823 58,00  
Yarım 3.293 3.336 29,00  
Çeyrek 1.651 1.667 14,00  
Gümüş.Ons 18,09 18,12 0,29  
Gümüş Gr. 10,63 10,64 0,20  
B. Petrol 94,64 94,64 2,28  
Seans Raporu 18:05
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