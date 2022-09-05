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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

05.09.2022 10:13
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060051


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Değişim :  1,35% |  43,58
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Önceki Kapanış :  3.223  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKING 6,95 1.265.359 % 9,97  
HKTM 25,70 53.290.859 % 9,92  
AYCES 67,90 1.703.360 % 8,90  
OYYAT 27,32 8.734.967 % 7,98  
BRKO 2,13 98.008 % 6,50  
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10:10 Alış Satış %  
Dolar 18,2208 18,2295 % 0,16  
Euro 18,0660 18,0762 % -0,24  
Sterlin 20,8306 20,9350 % -0,28  
Frank 18,4578 18,5690 % -0,13  
Riyal 4,8339 4,8581 % 0,15  
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10:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.709 -3,67  
Altın Gr. 1.002 1.003 -0,18  
Cumhuriyet 6.729 6.831 -3,00  
Tam 6.754 6.815 50,00  
Yarım 3.291 3.332 25,00  
Çeyrek 1.650 1.665 12,00  
Gümüş.Ons 18,10 18,13 0,06  
Gümüş Gr. 10,60 10,62 0,02  
B. Petrol 95,23 95,23 2,21  
Seans Raporu 10:10
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