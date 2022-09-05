TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
05.09.2022 10:13
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ağustos 2022 Turkcell Hisse Senedi Getiri Endeksi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060051
BIST
10:103.266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 43,58
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.270
En Düşük
3.248
10:1018,2295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0295
|Açılış
|: 18,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2830
|
18,2405
En Düşük
18,1877
10:1018,0762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0427
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,1136
En Düşük
17,9911
10:101.001,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,74
|Açılış
|: 1.001,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,22
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler10:10
|VKING
|6,95
|1.265.359
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|53.290.859
|% 9,92
|
|AYCES
|67,90
|1.703.360
|% 8,90
|
|OYYAT
|27,32
|8.734.967
|% 7,98
|
|BRKO
|2,13
|98.008
|% 6,50
|
|MTRKS
|42,78
|41.488.283
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,46
|994.146
|% -7,19
|
|MIPAZ
|7,62
|10.486.821
|% -6,73
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|EMNIS
|44,60
|1.516
|% -4,09
|
|THYAO
|72,70
|543.002.047
|% 1,25
|
|AKBNK
|13,58
|421.694.056
|% 4,22
|
|YKBNK
|7,98
|355.250.315
|% 2,18
|
|ISCTR
|9,13
|326.919.822
|% 3,28
|
|GARAN
|24,50
|296.863.878
|% 0,49
|
|EKGYO
|4,11
|222.731.858
|% 1,48
|
|YKBNK
|7,98
|355.250.315
|% 2,18
|
|ISCTR
|9,13
|326.919.822
|% 3,28
|
|AKBNK
|13,58
|421.694.056
|% 4,22
|
|VAKBN
|8,82
|171.541.824
|% 5,76
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2208
|18,2295
|% 0,16
|
|Euro
|18,0660
|18,0762
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,8306
|20,9350
|% -0,28
|
|Frank
|18,4578
|18,5690
|% -0,13
|
|Riyal
|4,8339
|4,8581
|% 0,15
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-3,67
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.754
|6.815
|50,00
|
|Yarım
|3.291
|3.332
|25,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.665
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,13
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,02
|
|B. Petrol
|95,23
|95,23
|2,21
|