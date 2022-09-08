TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
08.09.2022 14:59
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061417
BIST
15:153.497
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 94,18
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
15:1518,2456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0305
|Açılış
|: 18,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2456
En Düşük
18,2142
15:1518,2924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0528
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,2004
15:151.010,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,58
|Açılış
|: 1.010,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler15:13
|VAKBN
|11,78
|1.214.320.769
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.400.176
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.265.133
|% 9,94
|
|HALKB
|12,51
|2.735.217.044
|% 9,93
|
|HEDEF
|9,81
|43.388.213
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|ATAGY
|5,07
|1.580.949
|% -3,98
|
|MMCAS
|3,65
|322.970
|% -3,95
|
|AKBNK
|15,86
|8.541.865.771
|% 1,08
|
|YKBNK
|8,39
|8.228.767.933
|% 7,02
|
|THYAO
|75,50
|4.578.088.160
|% 1,07
|
|ISCTR
|11,23
|4.154.209.761
|% 9,14
|
|EKGYO
|5,02
|3.500.302.663
|% 2,87
|
|YKBNK
|8,39
|8.228.767.933
|% 7,02
|
|EKGYO
|5,02
|3.500.302.663
|% 2,87
|
|AKBNK
|15,86
|8.541.865.771
|% 1,08
|
|ISCTR
|11,23
|4.154.209.761
|% 9,14
|
|HALKB
|12,51
|2.735.217.044
|% 9,93
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2347
|18,2440
|% 0,16
|
|Euro
|18,2807
|18,2862
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,0077
|21,1131
|% 0,20
|
|Frank
|18,6810
|18,7935
|% 0,50
|
|Riyal
|4,8389
|4,8632
|% 0,07
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|4,59
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|5,26
|
|Cumhuriyet
|6.766
|6.868
|32,00
|
|Tam
|6.810
|6.868
|-27,00
|
|Yarım
|3.318
|3.355
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.680
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,97
|0,15
|
|B. Petrol
|88,70
|88,70
|0,70
|
Seans Raporu
15:13
daha fazla
-
15:28HKTM
Yüzde 7.53 oranında artışla 31.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 826, 657 adet işlem
-
15:27IHAAS
Yüzde 6.00 oranında artışla 66.20 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 894 adet işlem
-
15:25PGSUS
Yüzde 6.42 oranında artışla 248.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 835, 933 adet işlem
-
15:24AKGRT
Yüzde 7.75 oranında artışla 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 925, 220 adet işlem
-
15:23YKBNK
Yüzde 7.14 oranında artışla 8.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 010, 605, 922 adet işlem