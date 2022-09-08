TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
08.09.2022 15:00
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061423
BIST
15:163.500
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 97,06
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
15:1618,2481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0330
|Açılış
|: 18,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2481
En Düşük
18,2142
15:1618,2835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0439
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,2004
15:161.010,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,82
|Açılış
|: 1.010,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler15:16
|VAKBN
|11,78
|1.215.240.481
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|9.392.975
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.415.165
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.265.133
|% 9,94
|
|HEDEF
|9,81
|43.442.099
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|ATAGY
|5,06
|1.613.800
|% -4,17
|
|MMCAS
|3,65
|322.970
|% -3,95
|
|AKBNK
|15,74
|8.750.041.446
|% 0,32
|
|YKBNK
|8,38
|8.351.187.881
|% 6,89
|
|THYAO
|75,50
|4.639.567.470
|% 1,07
|
|ISCTR
|11,23
|4.236.016.737
|% 9,14
|
|EKGYO
|5,01
|3.537.541.823
|% 2,66
|
|YKBNK
|8,38
|8.351.187.881
|% 6,89
|
|EKGYO
|5,01
|3.537.541.823
|% 2,66
|
|AKBNK
|15,74
|8.750.041.446
|% 0,32
|
|ISCTR
|11,23
|4.236.016.737
|% 9,14
|
|HALKB
|12,51
|2.736.453.132
|% 9,93
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2337
|18,2481
|% 0,18
|
|Euro
|18,2799
|18,2835
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,9837
|21,0889
|% 0,08
|
|Frank
|18,6728
|18,7853
|% 0,45
|
|Riyal
|4,8414
|4,8657
|% 0,12
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|2,10
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|3,85
|
|Cumhuriyet
|6.766
|6.868
|32,00
|
|Tam
|6.801
|6.861
|-34,00
|
|Yarım
|3.314
|3.352
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.678
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,57
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|0,13
|
|B. Petrol
|88,83
|88,83
|0,83
|