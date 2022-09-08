TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
08.09.2022 15:01
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061426
BIST
14:553.498
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 95,09
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.503
En Düşük
3.428
14:5518,2415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0264
|Açılış
|: 18,3230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2419
En Düşük
18,2142
14:5518,2990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0594
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3217
En Düşük
18,2004
14:551.011,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.011,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler14:55
|VAKBN
|11,78
|1.213.382.256
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.369.359
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.239.439
|% 9,94
|
|HALKB
|12,51
|2.733.231.481
|% 9,93
|
|HEDEF
|9,81
|43.166.977
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|MMCAS
|3,65
|322.970
|% -3,95
|
|ATAGY
|5,09
|1.547.280
|% -3,60
|
|AKBNK
|15,77
|8.021.559.827
|% 0,51
|
|YKBNK
|8,42
|7.913.875.327
|% 7,40
|
|THYAO
|75,40
|4.487.830.579
|% 0,94
|
|ISCTR
|11,25
|3.968.454.738
|% 9,33
|
|EKGYO
|5,00
|3.444.057.679
|% 2,46
|
|YKBNK
|8,42
|7.913.875.327
|% 7,40
|
|EKGYO
|5,00
|3.444.057.679
|% 2,46
|
|AKBNK
|15,77
|8.021.559.827
|% 0,51
|
|ISCTR
|11,25
|3.968.454.738
|% 9,33
|
|HALKB
|12,51
|2.733.231.481
|% 9,93
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2371
|18,2415
|% 0,14
|
|Euro
|18,2887
|18,2990
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,0184
|21,1238
|% 0,25
|
|Frank
|18,7031
|18,8157
|% 0,61
|
|Riyal
|4,8388
|4,8630
|% 0,07
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|7,05
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|4,91
|
|Cumhuriyet
|6.781
|6.884
|48,00
|
|Tam
|6.806
|6.868
|-27,00
|
|Yarım
|3.316
|3.355
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.680
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,69
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,95
|0,12
|
|B. Petrol
|88,22
|88,22
|0,22
|
Seans Raporu
14:55
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15:09SELGD
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15:07XU050
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15:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKBN, MTRKS, DESA, HALKB, ROYAL, ZRGYO, YONGA
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15:07
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