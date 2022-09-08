TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
08.09.2022 15:01
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061427
BIST
15:173.497
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 94,21
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
15:1718,2533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0382
|Açılış
|: 18,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2533
En Düşük
18,2142
15:1718,2923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0527
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,2004
15:171.012,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.012,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler15:15
|VAKBN
|11,78
|1.215.216.273
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|9.218.561
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.400.176
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.265.133
|% 9,94
|
|HEDEF
|9,81
|43.431.092
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|ATAGY
|5,06
|1.613.800
|% -4,17
|
|MMCAS
|3,65
|322.970
|% -3,95
|
|AKBNK
|15,75
|8.709.485.041
|% 0,38
|
|YKBNK
|8,38
|8.299.632.300
|% 6,89
|
|THYAO
|75,40
|4.600.971.790
|% 0,94
|
|ISCTR
|11,21
|4.215.927.903
|% 8,94
|
|EKGYO
|5,00
|3.517.929.674
|% 2,46
|
|YKBNK
|8,38
|8.299.632.300
|% 6,89
|
|EKGYO
|5,00
|3.517.929.674
|% 2,46
|
|AKBNK
|15,75
|8.709.485.041
|% 0,38
|
|ISCTR
|11,21
|4.215.927.903
|% 8,94
|
|HALKB
|12,51
|2.736.340.579
|% 9,93
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2343
|18,2456
|% 0,17
|
|Euro
|18,2823
|18,2924
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,9987
|21,1040
|% 0,16
|
|Frank
|18,6657
|18,7781
|% 0,41
|
|Riyal
|4,8386
|4,8629
|% 0,07
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|4,59
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|5,26
|
|Cumhuriyet
|6.766
|6.868
|32,00
|
|Tam
|6.810
|6.868
|-27,00
|
|Yarım
|3.318
|3.355
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.680
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,97
|0,15
|
|B. Petrol
|88,70
|88,70
|0,70
|