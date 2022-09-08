TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
08.09.2022 15:03
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061429
BIST
14:513.498
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 94,96
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.503
En Düşük
3.428
14:5118,2480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0329
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2480
En Düşük
18,2142
14:5118,3099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0703
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3217
En Düşük
18,2004
14:511.012,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,16
|Açılış
|: 1.012,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler14:51
|VAKBN
|11,78
|1.210.705.888
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.363.600
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.239.439
|% 9,94
|
|HALKB
|12,51
|2.732.390.922
|% 9,93
|
|HEDEF
|9,81
|43.021.789
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|MMCAS
|3,65
|322.970
|% -3,95
|
|ATAGY
|5,09
|1.526.676
|% -3,60
|
|AKBNK
|15,71
|7.892.581.269
|% 0,13
|
|YKBNK
|8,41
|7.752.015.058
|% 7,27
|
|THYAO
|75,40
|4.447.184.125
|% 0,94
|
|ISCTR
|11,22
|3.932.699.814
|% 9,04
|
|EKGYO
|5,01
|3.430.039.018
|% 2,66
|
|YKBNK
|8,41
|7.752.015.058
|% 7,27
|
|EKGYO
|5,01
|3.430.039.018
|% 2,66
|
|AKBNK
|15,71
|7.892.581.269
|% 0,13
|
|ISCTR
|11,22
|3.932.699.814
|% 9,04
|
|HALKB
|12,51
|2.732.390.922
|% 9,93
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2289
|18,2480
|% 0,18
|
|Euro
|18,3025
|18,3099
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,0129
|21,1183
|% 0,22
|
|Frank
|18,7003
|18,8129
|% 0,60
|
|Riyal
|4,8385
|4,8628
|% 0,06
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|8,01
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.012
|4,46
|
|Cumhuriyet
|6.773
|6.875
|39,00
|
|Tam
|6.809
|6.868
|-27,00
|
|Yarım
|3.318
|3.355
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.680
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,98
|0,15
|
|B. Petrol
|88,53
|88,53
|0,53
|
Seans Raporu
14:51
daha fazla
-
15:05YKBNK
Yüzde 7.27 oranında artışla 8.41 lira fiyatla işlem gören hissede 968, 790, 440 adet işlem
-
15:04HKTM
Yüzde 7.53 oranında artışla 31.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 415, 282 adet işlem
-
15:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 107, 77 artarak (% 2.89 ) 3, 836
-
15:02XU100
Endeks 3, 496 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 73 üstünde . İşlem hacmi 67, 886.00 milyon TL de
-
15:02MTRYO
Yüzde 6.28 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 817, 597 adet işlem