TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
08.09.2022 15:01
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061425
BIST
16:133.483
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 79,95
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
16:1318,2428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
16:1318,1942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0454
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
16:131.004,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,54
|Açılış
|: 1.004,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.004,00
BIST En Aktif Hisseler16:11
|AKSUE
|34,10
|17.487.596
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.218.686.649
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.582.790
|% 9,98
|
|EUKYO
|4,41
|10.762.564
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|43.941.565
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,96
|1.730.267
|% -4,78
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|DGNMO
|3,40
|31.514.347
|% -3,95
|
|AKBNK
|15,63
|10.107.694.082
|% -0,38
|
|YKBNK
|8,42
|9.346.148.651
|% 7,40
|
|THYAO
|75,35
|5.976.752.560
|% 0,87
|
|ISCTR
|11,31
|4.746.043.092
|% 9,91
|
|EKGYO
|5,02
|3.817.259.955
|% 2,87
|
|YKBNK
|8,42
|9.346.148.651
|% 7,40
|
|EKGYO
|5,02
|3.817.259.955
|% 2,87
|
|AKBNK
|15,63
|10.107.694.082
|% -0,38
|
|ISCTR
|11,31
|4.746.043.092
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.009.262.981
|% 9,93
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2321
|18,2458
|% 0,17
|
|Euro
|18,1829
|18,1883
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,8720
|20,9767
|% -0,45
|
|Frank
|18,6404
|18,7527
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8386
|4,8629
|% 0,07
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-6,17
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|6.753
|6.855
|19,00
|
|Tam
|6.773
|6.831
|-64,00
|
|Yarım
|3.300
|3.337
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.671
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,45
|18,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,83
|0,01
|
|B. Petrol
|88,96
|88,96
|0,96
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:25ZPLIB
Yüzde 7.57 oranında artışla 45.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 771, 217 adet işlem
-
16:23INTEM
Yüzde 6.07 oranında artışla 96.05 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 702 adet işlem
-
16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, TKFEN, TCELL
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 4 artarak (% 2.45 ) 3, 113
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ZRGYO, MTRKS, YONGA, VAKBN, DESA, EUKYO, HALKB, ROYAL