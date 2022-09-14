TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
14.09.2022 15:03
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063075
BIST
14:533.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -53,68
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
14:5318,2613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
14:5318,2920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0986
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
14:53999,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 999,03
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler14:51
|PAGYO
|23,12
|16.113.798
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|12.842.732
|% 9,96
|
|TUKAS
|12,95
|312.146.604
|% 9,93
|
|DESA
|31,68
|39.102.248
|% 9,85
|
|IEYHO
|1,12
|125.497.421
|% 9,80
|
|ISCTR
|10,17
|1.302.600.581
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|43.563.376
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|96.698.125
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|150.606
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,35
|4.969.688.636
|% -7,61
|
|THYAO
|71,60
|3.420.138.057
|% 0,70
|
|ASELS
|30,86
|3.241.069.171
|% 2,87
|
|AKBNK
|14,39
|2.623.379.468
|% -8,69
|
|YKBNK
|7,86
|2.343.047.085
|% -9,97
|
|EKGYO
|4,38
|2.012.547.463
|% -9,13
|
|KRDMD
|13,35
|4.969.688.636
|% -7,61
|
|YKBNK
|7,86
|2.343.047.085
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,39
|2.623.379.468
|% -8,69
|
|CEMAS
|1,44
|247.776.103
|% -2,04
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2509
|18,2634
|% 0,07
|
|Euro
|18,2607
|18,2777
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,0043
|21,1096
|% 0,44
|
|Frank
|18,9011
|19,0150
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8421
|4,8664
|% 0,02
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|1,17
|
|Altın Gr.
|999
|999
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.723
|6.824
|0,00
|
|Tam
|6.754
|6.803
|-13,00
|
|Yarım
|3.291
|3.326
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.662
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,47
|19,49
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,07
|
|B. Petrol
|92,72
|92,72
|-0,45
|
Seans Raporu
14:51
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15:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -59, 37 kaybederek (% -1.58 ) 3, 689
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15:06XU100
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