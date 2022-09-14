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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

14.09.2022 15:03
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063075


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BIST En Aktif Hisseler14:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAGYO 23,12 16.113.798 % 9,99  
RODRG 40,18 12.842.732 % 9,96  
TUKAS 12,95 312.146.604 % 9,93  
DESA 31,68 39.102.248 % 9,85  
IEYHO 1,12 125.497.421 % 9,80  
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14:51 Alış Satış %  
Dolar 18,2509 18,2634 % 0,07  
Euro 18,2607 18,2777 % 0,46  
Sterlin 21,0043 21,1096 % 0,44  
Frank 18,9011 19,0150 % 0,02  
Riyal 4,8421 4,8664 % 0,02  
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14:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.704 1,17  
Altın Gr. 999 999 0,22  
Cumhuriyet 6.723 6.824 0,00  
Tam 6.754 6.803 -13,00  
Yarım 3.291 3.326 -6,00  
Çeyrek 1.650 1.662 -4,00  
Gümüş.Ons 19,47 19,49 0,15  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 0,07  
B. Petrol 92,72 92,72 -0,45  
Seans Raporu 14:51
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