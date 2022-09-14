TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
14.09.2022 15:04
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063078
BIST
15:033.363
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -63,95
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
15:0318,2607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
15:0318,2635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0701
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
15:03999,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,84
|Açılış
|: 999,90
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler15:02
|DESA
|31,72
|39.164.352
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|16.113.798
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|13.989.148
|% 9,96
|
|ARSAN
|5,97
|48.320.252
|% 9,94
|
|TUKAS
|12,95
|322.513.379
|% 9,93
|
|ISCTR
|10,17
|1.303.870.886
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|44.389.371
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|96.787.852
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|150.606
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,23
|5.162.599.898
|% -8,44
|
|THYAO
|71,50
|3.504.226.464
|% 0,56
|
|ASELS
|30,84
|3.324.645.322
|% 2,80
|
|AKBNK
|14,43
|2.757.256.213
|% -8,44
|
|YKBNK
|7,86
|2.391.082.131
|% -9,97
|
|EKGYO
|4,37
|2.085.496.479
|% -9,34
|
|KRDMD
|13,23
|5.162.599.898
|% -8,44
|
|YKBNK
|7,86
|2.391.082.131
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,43
|2.757.256.213
|% -8,44
|
|CEMAS
|1,43
|249.457.393
|% -2,72
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2550
|18,2651
|% 0,08
|
|Euro
|18,2445
|18,2622
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,0237
|21,1291
|% 0,54
|
|Frank
|18,9045
|19,0184
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8419
|4,8662
|% 0,02
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|0,03
|
|Altın Gr.
|999
|999
|0,37
|
|Cumhuriyet
|6.723
|6.824
|0,00
|
|Tam
|6.753
|6.804
|-12,00
|
|Yarım
|3.291
|3.326
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.663
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,45
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,07
|
|B. Petrol
|92,48
|92,48
|-0,69
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:17HLGYO
Yüzde -6.47 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 795, 276 adet işlem
-
15:16XU100
Endeks 3, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 89 altında . İşlem hacmi 48, 545.00 milyon TL de
-
15:16VAKFN
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 801, 406 adet işlem
-
15:14ALBRK
Yüzde -5.65 oranında düşüşle 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 408, 250 adet işlem
-
15:13DOGUB
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 345, 872 adet işlem