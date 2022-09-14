TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
14.09.2022 15:04
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063080
BIST
15:033.363
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -63,71
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
15:0318,2607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
15:0318,2635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0701
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
15:03999,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,84
|Açılış
|: 999,90
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler15:01
|DESA
|31,72
|39.164.352
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|16.113.798
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|13.680.927
|% 9,96
|
|TUKAS
|12,95
|321.453.175
|% 9,93
|
|IEYHO
|1,12
|125.545.628
|% 9,80
|
|ISCTR
|10,17
|1.303.500.525
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|44.284.618
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|96.749.844
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|150.606
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,27
|5.082.686.633
|% -8,17
|
|THYAO
|71,35
|3.474.408.531
|% 0,35
|
|ASELS
|30,86
|3.296.779.765
|% 2,87
|
|AKBNK
|14,38
|2.719.239.263
|% -8,76
|
|YKBNK
|7,86
|2.390.118.259
|% -9,97
|
|EKGYO
|4,38
|2.068.950.814
|% -9,13
|
|KRDMD
|13,27
|5.082.686.633
|% -8,17
|
|YKBNK
|7,86
|2.390.118.259
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,38
|2.719.239.263
|% -8,76
|
|CEMAS
|1,44
|249.256.403
|% -2,04
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2491
|18,2663
|% 0,09
|
|Euro
|18,2555
|18,2706
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,0178
|21,1232
|% 0,51
|
|Frank
|18,9097
|19,0236
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8423
|4,8665
|% 0,02
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|1,17
|
|Altın Gr.
|999
|999
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.723
|6.824
|0,00
|
|Tam
|6.754
|6.803
|-13,00
|
|Yarım
|3.291
|3.326
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.662
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,47
|19,49
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,07
|
|B. Petrol
|92,72
|92,72
|-0,45
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
-
15:16XU100
Endeks 3, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 89 altında . İşlem hacmi 48, 545.00 milyon TL de
-
15:16VAKFN
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 801, 406 adet işlem
-
15:14ALBRK
Yüzde -5.65 oranında düşüşle 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 408, 250 adet işlem
-
15:13DOGUB
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 345, 872 adet işlem
-
15:12TSKB
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 6.03 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 320, 991 adet işlem